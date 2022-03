Entérate por qué la serie Star Wars "Obi-Wan Kenobi" cambió de guionista

“Obi-Wan Kenobi”, la próxima serie del universo Star Wars, se estrena el 25 de mayo, por Disney Plus. En una reciente entrevista, la presidenta de LucasFilm, Kathleen Kennedy, dio algunos detalles sobre la realización de la serie, entre los que contó por qué debieron reemplazar al guionista.

Para comenzar, debemos señalar que “Obi-Wan Kenobi” iba a ser, originalmente una película, por lo que se buscó un guionista que cumpla con estas características: Hossein Amini. Sin embargo, cuando Disney decidió apostar con todo por su nueva plataforma Disney Plus, la idea de hacer una serie en lugar de una película fue tomando forma.

Entonces, Kathleen Kennedy tomó la decisión de poner en pausa el proyecto por unos meses. “Estábamos buscando, en última instancia, hacer una historia esperanzadora y edificante, y es complicado cuando comienzas con un personaje en el estado en que Obi-Wan estaba saliendo de 'Revenge of the Sith'. Este es un período de tiempo bastante sombrío. No puedes simplemente agitar la varita mágica con cualquier escritor y llegar a una historia que necesariamente refleje lo que quieres sentir", dijo a Entertainment Weekly.

Entonces, se optó por Joby Harold, quien buscó el equilibrio entre el personaje que vemos en “Episodio III” y “Episodio IV”. "La última vez que vimos a Obi-Wan en las precuelas, estaba muy emocionado. Hay una pasión en él. Y cuando lo volvemos a ver en “A New Hope”, él es el maestro zen. Esa era la historia que quería entender: qué le había pasado a Obi-Wan entre el chico que Ewan había traído a la vida y el tipo que Sir Alec Guinness dio vida", explicó Harold al mencionado medio.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre "Obi-Wan Kenobi"?

La serie "Obi-Wan Kenobi" tendrá seis capítulos y será protagonizada por Ewan McGregor, quien retomará el rol del maestro Jedi de Anakin y Luke Skywalker 17 años después. También formarán parte del elenco Hayden Christensen, que retomará el papel de Anakin, pero ya convertido en Darth Vader, y Moses Ingram, quien será la inquisidora Revas.

La historia toma lugar 10 años después de que Obi-Wan Kenobi desmembrara a Anakin Skywalker, y nos ubica en Tatooine, planeta donde vive el pequeño Luke, en secreto y bajo la protección de su tío Owen.

En el primer tráiler de la serie, se puede ver a Obi-Wan vigilando a Luke, a quien buscan los inquisidores, un selecto grupo de aniquilamiento, que está en la búsqueda de los Jidis sobrevivientes, para asegurar el poder del Imperio.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.