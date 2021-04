La directora china-estadounidense Chloé Zhao está nominada a Mejor dirección en los Oscar 2021 por la película "Nomadland". | Fuente: AFP

“Nomadland” es una de las favoritas para llevarse el galardón a Mejor película en los Oscar 2021, pero el reconocimiento a su directora Chloé Zhao en la temporada de premios no se queda atrás. Con una filmografía corta –pero prometedora– y la posibilidad llevar su visión a Marvel Studios, la cineasta se alza como un de las grandes apuestas para los siguientes años.

Chloé Zhao nació en Beijing, China, en 1982. Según contó a Vulture, creció como una “niña rebelde y estudiante pobre” hasta que su padre ascendió a un puesto ejecutivo en una exitosa compañía en su país natal, mientras que su madre trabajaba en un hospital. A los 14 años, fue enviada a un internado en Reino Unido, donde aprendió inglés.

Vivió la mayor parte de su vida entre Reino Unido y Estados Unidos, en ese último país es donde estudia dirección de cine gracias a un programa de la Universidad de Nueva York. A nivel profesional, debutó con “Songs My Brothers Taught Me”, estrenada en el Festival de Cine de Sundance en el 2015.

“Me enamoré de hacer películas y contar historias porque nos da la oportunidad de aprender el uno del otro, y tener más compasión por nosotros”, asegura Chloé Zhao, de 39 años, luego de trabajar en un filme de corte independiente centrado en la comunidad nómada de EE.UU.y protagonizado por Frances McDormand, actriz ganadora de dos premios Oscar.

En la próxima ceremonia de los Oscar 2021, las cineastas Chloé Zhao y Emerald Fennell hacen historia como la primera vez que dos mujeres son nominadas a la categoría de Mejor dirección. Aunque quizá la más segura en ganar sea la directora de “Nomadland”, convirtiéndose así en la segunda mujer en llevarse el galardón después de Kathryn Bigelow.

“Siento que estoy en el negocio de grabar el tiempo”, admitió en una entrevista con The Philadelphia Inquirer. “Y siempre tengo curiosidad por saber cómo le gustaría a la gente ser recordada. No se trata de lo que pienso. No se trata de mi propio punto de vista”, agrega sobre su trabajo detrás de las cámaras.

Marvel Studios y su versión de “Eternos”

La directora Chloé Zhao también ha llamado la atención en la industria del entretenimiento por su fichaje para llevar a los Eternos, de Marvel, al cine. Su rodaje ya culminó y está programada a estrenarse en noviembre de este año, aunque se desconoce si habrá más cambios por la pandemia.

“Creo que tomaron un gran riesgo con esta [película]”, admite sobre el siguiente proyecto de la Fase 4 Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y sobre el interés que tuvo en trabajar con la compañía sostiene que fue por su afición al dibujo: “Siempre imaginé que quería ser una dibujante de manga”.

Ella misma ha admitido ser fanática de este tipo de contenidos y asegura haber puesto parte de esta pasión en “Eternos”. “¿Cómo de lejos y de grande podemos ir después de ‘Avengers: Endgame’?”, fue una de sus interrogantes en una conversación con THR en el 2020. “No estoy haciendo esta película solo como directora. Estoy haciendo la película como fan”, concluyó.

