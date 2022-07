Prime Video estrenará en agosto la serie "Noticia de un secuestro". | Fuente: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video reveló el tráiler y afiche oficial de la serie "Noticia de un secuestro", inspirada en hechos reales y en la crónica de título homónimo que el Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, publicó en 1996.

La historia llena de suspenso sigue el calvario de un pequeño grupo de personas que fueron secuestradas en la década de 1990 por narcotraficantes colombianos. Entre las víctimas, estaban Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo).

"Noticia de un secuestro" también relata los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos, como Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque). La serie estará disponible exclusivamente en Prime Video desde el 12 de agosto en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

El tráiler oficial de "Noticia de un secuestro"

"Noticia de un secuestro": ¿Cuántos capítulos tendrá la serie?

La serie "Noticia de un secuestro" fue dirigida por Andrés Wood, quien también es productor ejecutivo junto con María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone, Patricio Pereira, Lourdes Díaz, Stuart Ford, Cristina Garza y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García.

La producción basada en el libro del autor de "Cien años de soledad" es una serie limitada que consiste de seis episodios de una hora de duración. Forma parte de una creciente lista de contenido local aclamado por la crítica, como "El niño de Medellín", "Primate", "Mi selección colombiana", "Maradona: sueño bendito", "El presidente", entre otros.

Publicada originalmente en 1996, la crónica de Gabriel García Márquez es una investigación que el escritor colombiano emprendió luego de los siniestros años del narcoterrorismo que implantó el grupo Los Extraditables, encabezado por el narcotraficante Pablo Escobar. Figuras prominentes de la Colombia de aquella época fueron tomadas como rehenes.

La serie "Noticia de un secuestro" se emitirá a través de la plataforma Amazon Prime Video.

'Gabo' llega al 'streaming'

Además de un periodista de primer nivel —"Noticia de un secuestro", "Relato de un náufrago" y otros títulos, entre los que se incluyen sus llamados "textos costeños", así lo atestiguan—, Gabriel García Márquez fue un prolífico guionista. Sin embargo, nunca quiso que su novela "Cien años de soledad", que este 2022 cumple 55 años de publicada, se lleve a la pantalla grande.

Pese a que algunas de sus ficciones habían saltado de las páginas al fotograma, como "El coronel no tiene quien le escriba", "Crónica de una muerte anunciada" y "El amor en los tiempos del cólera", el autor colombiano solía mostrarse renuente a que su obra cumbre se adaptase al cine. "Prefiero que mis lectores sigan imaginándose mis personajes", dijo en una ocasión.

No obstante, años después de su muerte, la ficción de la familia Buendía llegará pronto al mundo de las imágenes gracias a la adaptación que el gigante del 'streaming' Netflix prepara en formato de serie. Un proyecto que es dirigido por Rodrigo García, estará dividido en dos temporadas (con 10 capítulos cada una), pero que aún no tiene fecha de estreno.

