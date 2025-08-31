Regreso a Hogwarts con Harry Potter: maratones y actividades para celebrar el inicio de clases en el Mundo Mágico

El 1 de septiembre marca el tradicional Back to Hogwarts, fecha en la que los fans recuerdan el regreso de Harry Potter y sus amigos al colegio de magia.

¡Atención, Potterheads! Es momento de sacar calderos, varitas y escobas, porque toca regresar al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Como manda la tradición en el Mundo Mágico, los jóvenes magos y brujas abordan el Expreso de Hogwarts desde la plataforma 9¾ para iniciar un nuevo y emocionante año escolar. Y aquí te contamos cómo unirte a la celebración.

Este 2025, la fecha llega cargada de una emoción especial: los fans de la saga esperan con ansias la nueva adaptación de Harry Potter que prepara HBO para 2026, una serie con elenco renovado que promete ser la versión más fiel a los libros de J.K. Rowling.

¿Por qué se celebra el Back to Hogwarts?

Cada 1 de septiembre, los fanáticos conmemoran el inicio del año escolar mágico, tal como lo vivió Harry Potter en su juventud. La fecha se ha convertido en una tradición mundial, en la que lectores y cinéfilos se reúnen para revivir la magia de la saga.

¿Cómo se celebrará este año?

La fiesta ya empezó en la pantalla. Warner Channel inició el fin de semana con maratones de las películas, transmitiendo Harry Potter y la piedra filosofal (2001) el sábado 30 de agosto y Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) el domingo 31.

El día central, 1 de septiembre, HBO Family transmitirá las ocho películas de la saga a partir de las 6 a.m. (hora México). Además, tanto la saga completa como las precuelas de Animales fantásticos están disponibles en HBO Max para quienes quieran maratonear.

Pero la celebración no queda solo en las pantallas. Penguin Random House ha organizado un evento especial junto a la Orden del Sol, el primer fan club oficial de Harry Potter en Perú. La cita será este lunes desde las 7 p.m. en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez, donde se vivirá una experiencia mágica con conversatorios, sorteos de libros, dinámicas como la ceremonia de selección y muchas sorpresas más.

