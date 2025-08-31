Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar

Regreso a Hogwarts con Harry Potter: maratones y actividades para celebrar el inicio de clases en el Mundo Mágico

En las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint encarnaron a los inolvidables Harry, Hermione y Ron.
En las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint encarnaron a los inolvidables Harry, Hermione y Ron. | Fuente: Warner Bros.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El 1 de septiembre marca el tradicional Back to Hogwarts, fecha en la que los fans recuerdan el regreso de Harry Potter y sus amigos al colegio de magia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Atención, Potterheads! Es momento de sacar calderos, varitas y escobas, porque toca regresar al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Como manda la tradición en el Mundo Mágico, los jóvenes magos y brujas abordan el Expreso de Hogwarts desde la plataforma 9¾ para iniciar un nuevo y emocionante año escolar. Y aquí te contamos cómo unirte a la celebración.

Este 2025, la fecha llega cargada de una emoción especial: los fans de la saga esperan con ansias la nueva adaptación de Harry Potter que prepara HBO para 2026, una serie con elenco renovado que promete ser la versión más fiel a los libros de J.K. Rowling.

¿Por qué se celebra el Back to Hogwarts?

Cada 1 de septiembre, los fanáticos conmemoran el inicio del año escolar mágico, tal como lo vivió Harry Potter en su juventud. La fecha se ha convertido en una tradición mundial, en la que lectores y cinéfilos se reúnen para revivir la magia de la saga.

¿Cómo se celebrará este año?

La fiesta ya empezó en la pantalla. Warner Channel inició el fin de semana con maratones de las películas, transmitiendo Harry Potter y la piedra filosofal (2001) el sábado 30 de agosto y Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) el domingo 31.

El día central, 1 de septiembre, HBO Family transmitirá las ocho películas de la saga a partir de las 6 a.m. (hora México). Además, tanto la saga completa como las precuelas de Animales fantásticos están disponibles en HBO Max para quienes quieran maratonear.

Pero la celebración no queda solo en las pantallas. Penguin Random House ha organizado un evento especial junto a la Orden del Sol, el primer fan club oficial de Harry Potter en Perú. La cita será este lunes desde las 7 p.m. en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez, donde se vivirá una experiencia mágica con conversatorios, sorteos de libros, dinámicas como la ceremonia de selección y muchas sorpresas más.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Harry Potter Back to Hogwarts

Más sobre Streaming

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA