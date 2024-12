Alfonso Cuarón: su amor por la animación, su legado en Harry Potter y una carrera "muy afortunada"

El director mexicano habló con RPP sobre su incursión en la animación con el conmovedor cortometraje Casi un cuento navideño, reflexiona sobre su paso por Harry Potter y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los cineastas más aclamados.

Estas fiestas llegaron a las pantallas muchas producciones nuevas, pero pocas tan especiales como Casi un cuento navideño, el nuevo cortometraje animado dirigido por David Lowery y producido por Alfonso Cuarón. Este proyecto, que cierra una trilogía para Disney+, presenta la historia de un pequeño búho perdido en las calles de Nueva York.

En una conversación exclusiva con RPP, el director mexicano, reconocido por su trabajo en Gravity (2013) y Roma (2018), compartió sus impresiones sobre el corto. Nos habló de su fascinación por la animación, su paso por la franquicia de Harry Potter y de cómo, a lo largo de su carrera, ha logrado hacerse un espacio en la industria cinematográfica.

Al contrario de lo que muchos podrían pensar, Cuarón no es un cineasta que se haya limitado a un solo estilo o formato. Su curiosidad por experimentar con nuevos géneros y técnicas lo ha llevado a explorar áreas como la animación, y su participación en Casi un cuento navideño no ha sido más que una muestra de su versatilidad.

“Vi la posibilidad de una historia acerca de la rebeldía y la solidaridad”, comenta Cuarón sobre este hermoso relato navideño, donde el pequeño Moon, un búho travieso, emprende una aventura para regresar a su hogar junto a Luna, una niña que también busca volver a casa en vísperas de Navidad. "Es una celebración de la esperanza. Este pequeño búho era una buena metáfora”.

'Casi un cuento navideño' y los demás cortos de Alfonso Cuarón están disponibles en Disney+.Fuente: Disney Branded Television

Sus primeros pasos en la animación

El corto Casi un cuento navideño no solo destaca por su historia, sino también por su estilo visual único. Alfonso Cuarón subraya la influencia del director David Lowery en la creación del proyecto, quien, desde niño, se dedicó a hacer sus propias animaciones con cajas de cartón. Esta estética “inacabada”, como la describe Cuarón, le da al proyecto un toque especial, evocando la nostalgia de los primeros experimentos en animación.

Aunque la animación no es lo primero que viene a la mente cuando pensamos en Cuarón, el director mexicano ha mostrado siempre una gran admiración por esta técnica. En nuestra charla, confesó que, a pesar de no haber abordado la animación de manera directa hasta ahora, siempre estuvo fascinado por su potencial narrativo.

“Siempre estaba muy intrigado por la animación. Por supuesto que me gustaría seguir trabajando en ella. Ojalá en un futuro no muy lejano se me dé”, afirma. Sin embargo, Cuarón resalta que, de alguna manera, ya había experimentado con la animación de manera indirecta en uno de sus trabajos más emblemáticos, Gravity, ganadora de siete premios Oscar en 2014. “Gravity es una película de animación. Quizá el 80 % de la película es animación, pero en servicio a la acción real”, explica.

Con Casi un cuento navideño, Cuarón cierra una trilogía navideña que comenzó con Le Pupille (2022), de Alice Rohrwacher, y continuó con El Pastor (2023), de Iain Softley, en los que Cuarón tuvo una participación clave como productor. “Espero que lo retomemos, porque ha sido muy gozoso. Además, ha sido emocionante ver cómo todos los directores han aportado sus propias visiones. Espero que poco a poco se vayan convirtiendo en esos clásicos que todos esperan ver”, comenta.

'Gravity', protagonizada por Sandra Bullock, ganó siete premios Oscar en 2013, incluido Mejor Director.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué significa Harry Potter para Alfonso Cuarón?

Una de los momentos importantes de este año, sobre todo para los potterhead, fue el aniversario número 20 del estreno de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la película que Cuarón dirigió en 2004 y que rápidamente se convirtió en una de las más queridas por los seguidores de la saga. Para Cuarón, la cinta sigue siendo una de las más especiales de su carrera. "Intenté tratar el tema con el mayor respeto posible", recuerda.

De acuerdo con el director, su mayor desafío fue ser fiel a los libros y no decepcionar las expectativas de los fans que ya conocían a fondo el material original. “Estaba claro que estaba haciendo una historia muy querida por los lectores, y no podía desviarme mucho de ese camino”, dice Cuarón al recordar su experiencia trabajando en el universo de Harry Potter. Agrega: “Fue uno de los proyectos que más he disfrutado hacer. Realmente un gozo”.

'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' es una de las películas más queridas por los fans de la saga.Fuente: Warner Bros.

La trayectoria de Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón es ampliamente reconocido como uno de los directores más influyentes de su generación, con una filmografía que incluye clásicos como La princesita (1995) y grandes éxitos como Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Él mismo describe su carrera como “muy afortunada”, aunque no deja de subrayar el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto.

"Como toda trayectoria, dependes de otras gentes a tu alrededor, gentes que te impulsan y te acompañan. Por eso, me siento muy afortunado. También sería inocente si no hablara del trabajo que hay detrás. Todos los caminos requieren mucho trabajo”, reflexiona.

'Roma' ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía en 2019.Fuente: Netflix

