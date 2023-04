La tercera temporada de ‘The Mandalorian’ fue estrenada el pasado 1 de enero. | Fuente: Instagram (@themandalorian)

El pasado 1 de marzo, The Mandalorian volvió a Disney+ con su tercera temporada. Luego del impactante final de la segunda entrega, los fieles seguidores del universo de Star Wars tenían altas expectativas. Sin embargo, los primeros capítulos no han logrado conquistar a sus fanáticos.

El fenómeno de The Mandalorian

A fines de 2020, The Mandalorian se volvió la serie más comentada en las redes sociales. La imagen del pequeño Grogu protagonizaba los mejores memes y los productos de merchandising.

La serie de Disney se convirtió en uno de los espectáculos más impactantes, casi al mismo nivel que Game of Thrones y Breaking Bad. Sus primeras dos temporadas dejaron satisfechos a los fanáticos de Star Wars, pero se llevaron una decepción con la última trilogía cinematográfica de ese universo.

El trabajo de mentes como John Favreau y Dave Filoni decidieron abrir el mundo de personajes icónicos como Luke y Leia, Han Solo y Darth Vader. La serie está ambientada después del Episodio VI - El retorno del Jedi, donde Vader y el Imperio no tienen el control de la galaxia.

Ahora seguimos la historia de Din Djarin (Pedro Pascal) en un mundo completamente diferente. Junto a él, el personaje de Grogu -o popularmente llamado Baby Yoda- se ha convertido en uno de los más queridos de la saga. Sus aventuras y su relación parecida a la de un padre con su hijo conmovió a los fans.



El cambio de The Mandalorian en la tercera temporada

Dos años después, la nueva temporada en curso de The Mandalorian no tiene el mismo efecto tras el final de la segunda temporada. Muchos fanáticos sintieron que se trataba del final definitivo de la serie. La producción podría haber optado por seguir la historia sin Grogu, pero la popularidad del personaje fue un obstáculo.

Por este motivo, buscaron una manera de volver a unir a Din y a Grogu, pero eso significaba borrar todo lo que había pasado en la segunda temporada que enamoró a todos. Si bien el regreso de Luke Skywalker fue un momento épico para los más fieles de la franquicia, no fue importante en la historia.

Los fanáticos esperaban ver a The Mandalorian volver a buscar a Grogu, mientras el pequeño experimentaba su nueva vida con Skywalker. Esta trama se llevó a cabo, pero de forma apresurada en el spin-off de The Book of Boba Fett. El popular Baby Yoda decidió dejar al jedi y volver con Din. Aunque fue conmovedor y del agrado de los fans, algunos usuarios lo consideraron apresurado. Ahora, la tercera temporada de The Mandalorian sufre las consecuencias y los fans llegan a sentirse vacíos con la trama.





