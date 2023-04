'Daisy Jones and The Six' ha cautivado a los usuarios por su gran producción musical. | Fuente: Prime Video

'Daisy Jones and The Six' es la nueva serie de Prime Video que ha cautivado a los usuarios de las redes sociales por su gran producción musical y la forma en la que representa las relaciones dentro del popular grupo de los años 70. Esta nueva ficción fue desarrollada por Scott Neustadter y Michael H. Weber, con Reese Witherspoon como productora ejecutiva.



¿De qué trata 'Daisy Jones & The Six'?

La serie se basa en la novela de 2019 'Todos quieren a Daisy' de Taylor Jenkins Reid. La historia se encuentra ambientada en los años 70, donde el rock se encontraba en su máximo apogeo.

La producción de Amazon presenta a Daisy Jones, una prometedora cantante que se une a uno de los mejores grupos emergente de Estados Unidos. Además, en paralelo con su ascenso al éxito, empieza una historia de amor y desamor con Billy Dunne. Esto llega a generar muchos conflictos dentro de la banda y su posterior disolución. Sin embargo, décadas después vuelven a reunirse.

¿Quiénes conforman el reparto de 'Daisy Jones & The Six'?

Riley Keough

La nieta de Elvis Presley encarna a Daisy Jones, la cantante y compositora de The Six. Keough ha sido nominada al Globo de Oro y ha participado en otras producciones como 'Mad Max: Fury Road', 'American Honey' y 'La casa de Jack'.

Sam Claflin

El actor británico conocido por 'Los juegos del hambre', 'Enola Holmes' y 'Peaky Blinders' es el cantante y compositor de la banda, Billy Dunne, que considera a Daisy Jones una rival y aliada.

Camila Morrone

La actriz argentina es Camila Álvarez, una fotógrafa independiente y la esposa de Billy Dunne. Morrone ha participado en películas como Death Wish y Never Goin' Back.

Suki Waterhouse

La actriz británica encarna a la tecladista de la banda, Karen Sirko. Waterhouse es conocida por sus apariciones en las películas 'Love', 'Rosie', 'A Rainy Day in New York' e 'Into the Dark'.

Will Harrison

Will Harrison es un actor emergente. Este es su primer gran papel e interpretará a Graham Dunne, el hermano de Billy, quien forma una banda con sus amigos.

¿Cuándo se estrena 'Daisy Jones & The Six'?

La serie se encuentra disponible desde el pasado viernes 3 de marzo. Los episodios se estrenarán todos los viernes en la plataforma de Prime Video.

¿Cuántos capítulos tiene 'Daisy Jones & The Six'?

La serie, basada en el libro 'Todos quieren a Daisy Jones' de Taylor Jenkins Reid, contará con diez episodios, de los cuales los tres primeros ya están disponibles en la plataforma. A continuación, te indicamos la lista de episodios y la fecha de lanzamiento de cada uno.

Track 1: Come and Get It (viernes 3 de marzo)

Track 2: I'll Take You There (viernes 3 de marzo)

Track 3: Someone Saved My Life Tonight (viernes 3 de marzo)

Track 4: I Saw The Light (viernes 10 de marzo)

Track 5: Fire (viernes 10 de marzo)

Track 6: Whatever Gets You Thru The Night (viernes 10 de marzo)

Track 7: She's Gone (viernes 17 de marzo)

Track 8: Looks Like We Made It (viernes 17 de marzo)

Track 9: Feels Like the First Time (viernes 24 de marzo)

Track 10: Rock 'n' Roll Suicide (viernes 24 de marzo)





