“Life & Beth”, protagonizada por Amy Schumer, llegará el 18 de marzo a la plataforma Star+. | Fuente: Star+

Una nueva serie promete arrancar risas a los usuarios de Star+. Se trata de "Life & Beth", la nueva comedia protagonizada por Amy Schumer que se estrenará en la plataforma de 'streaming' este viernes 18 de marzo.

Compuesta por 10 episodios, la producción llegará el mismo día de su lanzamiento en los Estados Unidos y en exclusiva al servicio derivado de Disney en Latinoamérica. Cada semana, saldrá a la luz un nuevo capítulo.

Con un reparto encabezado por Amy Schumer, también forman parte de la serie de Star+ Michael Cera, Susannah Flood y Violet Yong. Entre los intérpretes invitados, destacan Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, Rosebud Baker, LaVar Walker, Jonathan Groff, entre otros.

Complementan el elenco Hank Azaria, June Squibb, Cazzie David, Phil Wang, Dave Attell y Jon Glaser.

Escrita y dirigida por la misma Schumer, la actriz también se desempeña como productora ejecutiva junto a Kevin Kane, Daniel Powell y Ryan McFaul. "Life & Beth" es producida por Endeavor Content.

Sinopsis de "Life & Beth"

“Life & Beth” cuenta la historia de Beth, interpretada por Amy Schumer (“Esta chica es un desastre”, “Sexy por accidente”), una mujer cuya vida podría parecer ideal en teoría.

Beth se gana la vida como distribuidora de vinos, está en una relación estable y duradera con un hombre y vive en Manhattan (Nueva York, EE.UU.) algo impresionante para todos los que se criaron con ella.

Sin embargo, cuando un repentino incidente la obliga a enfrentarse a su pasado, su vida cambia para siempre. Mediante escenas retrospectivas a su adolescencia, Beth comienza a darse cuenta cómo fue que se convirtió en la persona que es y en quién se quiere convertir.

Así, en este viaje hacia la construcción de una vida más plena, audaz y auténtica, Beth va aprendiendo a expresarse a sí misma y a vivir de manera intencional.

