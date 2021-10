Star+ ofrece tres días de acceso ilimitado sin cargo. | Fuente: Star+

¿Planes para este fin de semana? El servicio de 'streaming' Star+ presenta "Star+ Pase Libre", una promoción que permite a cualquier persona ingresar de manera gratuita a todo el contenido de entretenimiento general y deportes de la plataforma.

La oferta empieza este viernes 22 de octubre y se prolonga hasta el domingo 24. Así, la audiencia tendrá acceso ilimitado y sin cargo a la transmisión de partidos de fútbol, como el que disputarán el Inter vs. Juventus, o Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia.

También podrán ver encuentros de la Premier League, como el Arsenal vs. Aston Villa, o Manchester United vs. Liverpool.

Quienes opten por Star+ Pase Libre deberán suscribirse al servicio de 'streaming' entre el 22 de octubre a las 12 a.m. y el 24 de octubre a las 11:59 p.m.

A partir del 25 de octubre, una vez finalizado el periodo de la promoción, se cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star+ a quienes no hayan optado por la cancelación anticipada.

Star+ Pase Libre ofrece tres días gratis de acceso ilimitado y sin costo al contenido del servicio de 'streaming'. | Fuente: Star+

Programación de Star+ para el fin de semana

Este fin de semana, Star+ presentará a sus suscriptores grandes novedades. Entre ellas, exhibirá el derby español entre Barcelona vs. Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano de Falcao visitando al Betis.

Para completar un domingo a pleno, el GP de EE.UU. de F1, que podría ser clave para perfilar al próximo campeón. Asimismo, el suscriptor podrá disfrutar del estreno de la película "The Empty Man", que se incorpora a la amplia cartelera de películas de estreno y éxitos de taquilla que ofrece la plataforma.

Y para coronar la oferta, se lanzará el episodio final de la décima temporada de "American Horror Story", que se suma a todos los episodios disponibles de "Only Murders In The Building", y las últimas temporadas de "The Walking Dead" y "Grey’s Anatomy".

Star+ es un servicio separado a Disney+, pero hay una oferta para contar con los dos a precio reducido. Los usuarios pueden elegir solo suscribirse a Star+ o enrolarse en el plan Combo+, que incluye Disney+.

La promoción de Star+ Pase Libre no es acumulable con Combo+.

