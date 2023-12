'Succession', 'The Bear' y 'The Last of Us', las series que marcaron el 2023

En 2023, las series más populares se destacaron con nuevas temporadas de éxitos como The Bear, Only Murders in the Building y la saga Bridgerton, sumando a Stranger Things, a pesar de no haber lanzado episodios nuevos. Además, las novedades, The Last of Us y Wednesday, conquistaron audiencias.

Sin embargo, el año estuvo marcado por el cierre de series icónicas: The Crown, Happy Valley, Cuéntame y, sobre todo, Succession, que brillantemente puso fin a la saga de los Roy.

¡A continuación, las series más exitosas de 2023!

Pedro Pascal y Jenna Ortega

El actor chileno Pedro Pascal, conocido por su papel en The Mandalorian, se consagró con The Last of Us en HBO, llevando la adaptación del famoso videojuego a nuevas alturas. La serie, lanzada en HBO diez años después del juego, se prepara para su segunda temporada.

Wednesday, la creación de Tim Burton, se convirtió en la tercera serie más vista en la historia de Netflix, tras Squid Game y Stranger Things 4, consolidando a Jenna Ortega como estrella. The Bear, por otro lado, sorprendió con su segunda temporada, transformando un modesto bar en un restaurante gastronómico con maestría.

Succession llegó a su fin

El cierre de Succession, con nueve nominaciones a los Globos de Oro y 28 a los Emmy, marcó el fin de una serie brutal que narró las desventuras de la familia Roy. La saga de Los Bridgerton continuó su éxito con tres títulos en el top 10 de Netflix, mientras Only Murders in the Building demostró cómo mejorar una serie con incorporaciones estelares, como Meryl Streep y Paul Rudd, y guiones impecables.

De Stranger Things a The Crown

A pesar de no estrenar nueva temporada, Stranger Things se mantuvo entre las más vistas de Netflix, aprovechando la huelga de la industria del entretenimiento. The Crown cerró la historia de los Windsor en su sexta temporada con un final en alza, aunque sin igualar la grandiosidad de sus inicios.

Happy Valley, una joya británica, ofreció una mirada realista a la vida en la campiña inglesa a través de tres temporadas, con un reparto encabezado por Sarah Lancashire y Siobhan Finneran. En España, la longeva Cuéntame concluyó en 2023 tras 22 años, recorriendo la historia de España con Imanol Arias y Ana Duato como protagonistas.