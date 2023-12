Zack Snyder: "Algunas películas de superhérores fueron un fracaso porque no hay buen nivel creativo"

Este fin de semana, el director Zack Snyder se aleja de las películas de DC para enfocarse en la fantasía y ciencia ficción de Rebel Moon, cinta de Netflix que está protagonizado por el actor mexicano Alfonso Herrera.

Sin embargo, tras haber estado detrás de El hombre de acero, Batman vs Superman y más, reconoce que las cintas de superhéroes no han muerto, pero han tenido bastantes fracasos como es el caso de The Marvels, Shazam 2 y The Flash. Además, resaltó que los directores deben tener una visión más allá porque los fans son muy perspicaces.

“No creo de ninguna manera que el género de películas de superhéroes esté completamente acabado. No creo eso. Llevamos 15 años viendo películas de superhéroes prácticamente cada fin de semana. Así que no es extraño que el gráfico fluctúe”, dijo para Europa Press.

“Pero creo que los cineastas y las personas guardianas de estas propiedades intelectuales tienen la responsabilidad de asegurarse de ofrecer al público material de la mayor calidad posible, porque saben que este público es muy sofisticado. Conocen las historias. Así que necesitan sorprenderlos”, continuó Zack Snyder.

Rebel Moon, lo nuevo de Zack Snyder

En Netflix, Zack Snyder estrenará su próximo proyecto, Rebel Moon. Se trata de una nueva franquicia de ciencia ficción en la que lleva años trabajando -inicialmente como un spin-off de la saga Star Wars y después como proyecto independiente- que lanzará su primera película, Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego, durante las fechas navideñas.

El filme verá la luz en cines en tan solo cuatro ciudades de todo el mundo, Los Angeles, Nueva York, Toronto y Londres, el 15 de diciembre. Una semana después, el 22 de diciembre, llegará al catálogo de Netflix en todo el planeta.

"Quería hacer la película más grande del mundo para la pantalla más pequeña del mundo. No me hice ilusiones de que esto pudiera tener un estreno en cines", afirmó Zack Snyder. "La hice directa y emocionalmente desde su creación para la plataforma. Quería que estuviera ahí. Así que, aunque la película da la sensación de estar hecha para la gran pantalla, eso era lo que quería ofrecer a las personas que vayan a verla en su televisión en casa. Que tengan una experiencia cinematográfica", defendió el director.