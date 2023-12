Canción de Bowser, 'Peaches', en Super Mario Bros, quedó fuera de los Premios Oscar 2024

La película de Super Mario Bros es una de las más exitosas de este 2023 no solo por su historia basada en el famosos videojuego de Nintendo, sino también por sus personajes Mario, Luiggi, Princesa Peach, Bowser, Toad, Donkey Kong, entre otros. Asimismo, el filme fue elogiado por su animación en computadora, así como los efectos y sonidos que se emiten.

Precisamente, ‘Peaches’, una de las canciones representativas de Super Mario Bros y cantada en un solo de piano por el rey de los Koopas, Bowser, es una de las favoritas de los fanáticos del filme de animación; sin embargo, se conoció que quedó fuera de los Premios Oscar 2024, de acuerdo con información del portal especializado en cine Comicbook.

En un primer momento, ‘Peach’, canción compuesta por el actor Jack Black, quien da su voz al personaje de Bowser, fue nominada en una lista de 94 a Mejor Canción Original en los próximos Oscar. No obstante, ya no fue incluida entre las 15 finalistas para la Academia.

Cabe recordar que la canción ‘Peaches’ aparece cuando Bowser recuerda su amor imposible por la princesa Peach anhelando algún día ser correspondido. Ante sus súbditos, Bowser revela que su plan maléfico, en la película Super Mario Bros, tiene como finalidad un soñad gesto de amor: casarse con su amada Peach.

El actor Jack Black es el compositor de la canción 'Peaches' en película Super Mario Bros. | Fuente: Youtube

Jack Black habla de composición 'Peaches' para Super Mario Bros

A principios de este año, Jack Black habló de cómo fue el proceso para la creación de 'Peaches'. En una entrevista dada al portal estadounidense de videojuegos IGN, Black señaló que fueron los directores de Super Mario Bros, Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes le preguntaron sobre un tema para Bowser.

"Ya habíamos tenido algunas sesiones, creo que ya había transcurrido un año cuando los directores (de Super Mario Bros) me lo dijeron por primera vez (...) Ellos me decían: '¿Cómo te sentirías si Bowser cantara una canción'? y yo dije: 'Oh, no lo sé'. Soy muy protector con mi carrera como cantante con mi banda, Tenacious D", manifestó.

Posteriormente, Jack Black se refirió sobre una posible secuela para Super Mario Bros y cómo podría servir para un potencial musical en referencia a su éxito de verano 'Peaches'. "Creo que debería ser un musical completo, como lo que supuestamente está haciendo Todd Phillips con Joker 2", recalcó el también comediante al podcast Variety's Awards.

Premios Oscar tiene 15 candidatas a Mejor Canción Original

Entre las canciones nominadas en los Premios Oscar 2024 aparece la taquillera Barbie con tres temas: 'Dance The Night', 'I’m Just Ken' y 'What Was I Made For?'. También figura 'Can't Catch Me Now', de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes.

Además, aparecen 'Wahzhazhe' de la película de drama criminal, Los asesinos de la luna, del director Martin Scorsese. Del mismo modo, Spider-Man es la candidata de Marvel en esta categoría con 'Am I Dreaming', en Spider-Man: A través del Spider-Verso.

A continuación, la lista de los 15 temas nominados a Mejor Canción Original en los Oscar 2024.