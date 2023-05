'The Idol': fecha de estreno, tráiler oficial y sinopsis de la serie de The Weeknd para HBO Max

Salió a la luz el último tráiler de 'The Idol', la nueva serie de HBO Max protagonizada por Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd y Lily-Rose Depp. La propuesta se estrenará el domingo 4 de junio en la plataforma de streaming, tras haberse presentado en Cannes 2023.

El artista canadiense dijo se inspiró en "Drácula" para interpretar a su personaje en la serie, donde estrena su primer gran papel en la pantalla chica, además de ser su co-creador junto a Sam Levinson ('Euphoria') y Amy Seimetz.

'The Idol' aborda la complicada relación entre un manipulador gurú de la autoayuda y dueño de una discoteca, interpretado por Tesfaye, y una ídolo del pop en pleno ascenso (Lily-Rose Depp) con grandes problemas.

Sinopsis

"Después de que una crisis nerviosa hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ella está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexy de América. Su pasión vuelve a encenderse con Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cumbres gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?".

Además de The Weeknd y Lily-Rose Depp, el elenco está conformado por Troye Sivan, Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son y Hank Azaria.

The Weeknd usará su nombre real para relanzar su proyecto musical

The Weeknd cambió su perfil en redes sociales para empezar a usar su nombre real, Abel Tesfaye, como parte de una estrategia con la que ya había adelantado que quería relanzar su carrera musical.

El también compositor y productor acumula más de 55 millones de seguidores en Instagram y otros 17 millones en Twitter, espacios que utiliza con frecuencia como escaparate para revelar sus nuevos proyectos y que ahora son testigo de esta variación.

Abel Makkonen Tesfaye, como reza su nombre completo, ya anunció que se encontraba inmerso en un proceso "catártico" y que musicalmente quería "matar a The Weeknd", según explicó en una entrevista la semana pasada para la revista estadounidense de moda W Magazine.

"Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. (...) Estoy intentando mudar esa piel y renacer. Como The Weeknd ya he dicho todo lo que podía decir", expresó entonces.