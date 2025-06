'The Last of Us', 'Euphoria' y más películas y series en Max que celebran la diversidad en el Mes del Orgullo

La colección Voces LGBTQ+ —disponible en Max— incluye títulos que celebran la diversidad desde todos los ángulos: comedias, dramas, documentales, realities y stand-ups.

Max se une al Mes del Orgullo con un homenaje a las voces LGBTQ+, celebrándolas con alegría, drama, amor y leyendas queer. Es una celebración de historias que inspiran, conmueven y representan la diversidad, la resistencia y el amor en todas sus dimensiones.

Desde la conexión entre Dina y Ellie en The Last of Us, hasta la irreverencia de Euphoria y la chispa de Hacks, la plataforma abraza a las nuevas generaciones, sin olvidar a los íconos que abrieron el camino: personajes inolvidables como Omar en The Wire, Stanford en Sex and the City y Lafayette en True Blood.

Cynthia Nixon retoma su icónico papel de Miranda Hobbes en 'And Just Like That...', explorando nuevas facetas de su identidad y relaciones en esta etapa de su vida.Fuente: HBO

Algunas novedades en Max

Además, Super Sara, una docuserie original, explora la vida de María Antonia Abad Fernández, la mujer detrás del mito de la actriz, feminista y estrella Sara Montiel, ícono de la comunidad LGBTQ+ por su constante defensa de los derechos humanos.

Otra novedad es Enigma, un documental original dirigido por Zackary Drucker. Narra las trayectorias de íconos trans de los años 70, como April Ashley y Amanda Lear, y recupera la memoria de Le Carrousel, un vibrante club nocturno parisino que fue refugio para mujeres trans en los años 50.

Entre los títulos destacados de la colección Voces LGBTQ+ de Max se encuentran...

The Last of Us

Creador: Craig Mazin y Neil Druckmann

Actúan: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Isabela Merced

Sinopsis: Serie postapocalíptica con narrativa emocional que incluye vínculos profundos como el de Ellie y Dina, una historia de amor en medio del caos.

Cris Miró (Ella)

Director: Martín Vatenberg

Actúan: Mina Serrano, Victorio D'Alessandro, César Bordón

Sinopsis: Miniserie biográfica sobre Cris Miró, la primera vedette trans reconocida en Argentina, que rompió esquemas en los 90 y abrió camino a nuevas generaciones.

Filadelfia

Director: Jonathan Demme

Actúan: Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas

Sinopsis: Un abogado es despedido por tener VIH y demanda a su firma por discriminación. Un drama pionero sobre el estigma del sida y la lucha por la justicia.

Un corazón normal

Director: Ryan Murphy

Actúan: Mark Ruffalo, Matt Bomer, Julia Roberts

Sinopsis: Basado en la obra de Larry Kramer, narra la crisis del sida en los años 80 desde la perspectiva de activistas gay que exigieron respuestas y respeto.

And Just Like That...

Creador: Darren Star

Actúan: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez

Sinopsis: Secuela de Sex and the City que introduce personajes no binarios y nuevas tramas que celebran la diversidad afectiva y de género en la adultez.

Gentleman Jack

Creadora: Sally Wainwright

Actúan: Suranne Jones, Sophie Rundle

Sinopsis: Basada en los diarios de Anne Lister, una mujer lesbiana en la Inglaterra del siglo XIX que desafió las normas de género y vivió abiertamente su sexualidad.

Súper Sara

Directora: Valeria Vegas

Actúan: Testimonios de amigos, colegas y expertos

Sinopsis: Docuserie sobre Sara Montiel, ícono del cine español y de la comunidad LGBTQ+, que celebra su vida, activismo y legado como mujer libre y desafiante.

Hacks

Creadores: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Actúan: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins

Sinopsis: Una legendaria comediante de Las Vegas y una joven guionista millennial cruzan caminos en esta serie mordaz y brillante sobre el arte, el ego y la redención.

Steven Universe

Creadora: Rebecca Sugar

Voces: Zach Callison, Estelle, Michaela Dietz

Sinopsis: Serie animada que destaca la inclusión, la identidad de género y el amor diverso, con personajes queer y no binarios en un universo lleno de empatía.

