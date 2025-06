Isabela Merced, la estrella de 'The Last of Us', 'Superman' y 'Alien: Romulus', alista su regreso al Perú

La actriz peruano-estadounidense, una de las jóvenes artistas más destacadas en Hollywood, trabaja en una colaboración con Tony Succar. El productor anunció que su regreso al Perú incluiría una presentación en vivo.

Isabela Merced está más cerca del Perú de lo que pensamos. Así lo reveló el productor Tony Succar, quien, en medio de los anuncios sobre sus nuevos proyectos musicales, adelantó que la actriz peruano-estadounidense volverá pronto al país. Aunque no dio una fecha exacta ni detalles concretos, adelantó que su regreso será como se debe: sobre un escenario.

"Es una gran artista, canta impresionante. Va a venir a Perú más pronto de lo que esperan. La van a ver en el escenario", comentó Succar a las cámaras de América Espectáculos. Esta revelación se dio mientras hablaba sobre los planes que tiene tras ganar el Grammy por Alma, corazón y salsa, su disco en vivo grabado en el Gran Teatro Nacional, y de un concierto especial que prepara para fin de año con varios invitados.

Durante un enlace con el programa Encendidos de RPP, el músico dio más detalles: “Tenemos una sorpresa. Vamos a tener un gran show en diciembre, va a ser una cosa increíble con invitados. También tenemos una nueva producción. Mi mamá está trabajando nuevas canciones con cha cha chá, swing, salsa. Estamos saliendo de gira por Italia y Estados Unidos, y también tenemos una colaboración con Isabela Merced, una actriz increíble que la está rompiendo en Hollywood”.

Isabela Merced, la peruana que conquista Hollywood

A sus 23 años, Isabela Merced se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más destacadas de Hollywood. Su talento la ha llevado a protagonizar películas como Transformers: El último caballero (2017), Dora y la ciudad perdida (2019), y Alien: Romulus (2024), la última entrega de la saga de ciencia ficción. Además, forma parte del elenco de la segunda temporada de The Last of Us y pronto debutará en el universo de DC como Hawkgirl en Superman (2025), dirigida por James Gunn.

Pero la actuación no es su único talento. Isabela también canta, y en 2015 lanzó su primer álbum, Stopping Time. Aunque no ha publicado más discos desde entonces, ha seguido compartiendo su voz en redes sociales. De hecho, recientemente, emocionó a sus seguidores al interpretar el vals criollo Nada soy, de Los Kipus, un clásico también versionado por Eva Ayllón.

¿Una colaboración en camino?

Aunque no se ha confirmado si Isabela será parte del show que Tony Succar prepara en diciembre, el músico prometió que lo que están preparando "será una cosa increíble". "Hemos estado trabajando desde hace cuatro años. Es una cantante que admiro tanto. Es lo más grande que he visto de talento peruano joven, me ha impresionado", confesó.

Además, Tony también anunció una próxima colaboración con Armonía 10, como parte de las celebraciones por su 53 aniversario. Este proyecto nace como un gesto de solidaridad luego del atentado que sufrió la orquesta en marzo, que cobró la vida del cantante Paul Flores 'Russo'. "Me escribieron: ‘Queremos hacer una colaboración’. Yo encantado. Es como un homenaje a todo el Perú, porque todos se unieron en solidaridad con ellos", dijo.

