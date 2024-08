Pedro Pascal, Bella Ramsey y Catherine O'Hara en el primer teaser de 'The last of us: parte 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Max presentó el primer vistazo de The Last Of Us: Parte 2, la esperada continuación de la serie basada en el popular videojuego homónimo. Este teaser fue incluido en un resumen de las próximas series y películas que debutarán en 2025.

El avance reveló escenas dramáticas con Bella Ramsey y Pedro Pascal, quienes regresan en sus roles como Ellie y Joel, respectivamente. Además, se presentó a la actriz Catherine O’Hara, recordada por su papel en Mi pobre angelito, quien ahora es parte del nuevo elenco que se unirá a la segunda temporada de la serie.

Entre las nuevas adiciones al reparto también destacan Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, y Danny Ramirez como Manny.

¿Qué revela el teaser de The last of us: parte 2?

En un mundo postapocalíptico donde un hongo infeccioso ha transformado a la humanidad en zombis, la historia sigue a Ellie y Joel mientras luchan por sobrevivir.

El teaser muestra una conversación entre el papel de Pascal y el personaje interpretado por O’Hara, cuyo papel aún no se ha revelado. También se incluyen breves escenas de acción que adelantan la intensidad de la próxima temporada.

La historia en The last of us: parte 2 se sitúa varios años después de la primera parte, explorando las complejidades de los personajes en un mundo que sigue siendo peligroso y desolado.

¿Qué se sabe sobre The last of us: parte 2?

Craig Mazin, showrunner de la serie, concedió una entrevista al portal Collider donde reveló el estado actual del proyecto y las cosas que los espectadores pueden esperar para los próximos episodios, tanto las personas que disfrutaron de los dos videojuegos de PlayStation como aquellos que conocieron la historia de Joel y Ellie por primera vez gracias a la serie.

Según sus declarariones, los nuevos episodios de The last of us podrían omitir el salto en el tiempo que existe entre la primera y segunda entrega de la saga en los videojuegos.

Entre Parte 1 y Parte 2, existe un lapso de cinco años, pero el nuevo material de Max se centrará en desarrollar la relación entre los protagonistas, que en el videojuego se aprecia a través de flashbacks.

"El salto en el tiempo es importante, hasta cierto punto. Refleja la naturaleza cambiante de la relación entre Ellie y Joel. Hay un cambio principal en el tiempo, pero también hay momentos que se ven, que están entre los acontecimientos de la historia principal de The last of us: parte 2 y la historia de The last of us: parte 1”, añadió el showrunner.

