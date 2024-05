HBO comparte las primeras imágenes de Joel y Ellie en la segunda temporada de 'The last of us'

HBO compartió nuevas imágenes de Pedro Pascal como 'Joel' y Bella Ramsey como 'Ellie' en la segunda temporada de la serie dramática The last of us, las cuales fueron replicadas por Casey Bloys, director ejecutivo de contenido de la plataforma de streaming.

Después de la temporada debut de la serie más vista en la historia de HBO, los nuevos episodios llegarán en 2025 y estarán disponibles para streaming en Max.

Al elenco se suman los actores Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara, recordada por ser la madre de Kevin en Mi pobre angelito, fue confirmada como estrella invitada.

¿De qué trata The last of us?

The last of us está escrito y producido por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells.

Basada en el videojuego de PlayStation, la historia de la serie tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. 'Joel', un superviviente empedernido, es contratado para sacar de contrabando a 'Ellie', una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena.

Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

¿De qué tratará la segunda temporada de The last of us?

Craig Mazin, showrunner de la serie, concedió una entrevista al portal Collider, donde reveló el estado actual del proyecto y las cosas que los espectadores pueden esperar para los próximos episodios, tanto las personas que disfrutaron de los dos videojuegos de PlayStation como aquellos que conocieron la historia de 'Joel' y 'Ellie' por primera vez gracias a la serie.

Según sus declarariones, los nuevos episodios de The last of us podrían omitir el salto en el tiempo que existe entre la primera y segunda entrega de la saga en los videojuegos. Entre Parte 1 y Parte 2, existe un lapso de cinco años, pero el nuevo material de HBO se centrará en desarrollar la relación entre Joel y Ellie, que en el videojuego se aprecia a través de flashbacks.

"El salto en el tiempo es importante, hasta cierto punto. Refleja la naturaleza cambiante de la relación entre 'Ellie' y 'Joel'. Hay un cambio principal en el tiempo, pero también hay momentos que se ven, que están entre los acontecimientos de la historia principal de The last of us Parte II y la historia de The last of us Parte I”, añadió el showrunner.

HBO comparte nuevas imágenes de Pedro Pascal como 'Joel' y Bella Ramsey como 'Ellie', en la segunda temporada de 'The last of us'.Fuente: HBO

