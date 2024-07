Netflix revela al nuevo elenco de 'Stranger Things' en el detrás de cámaras de la quinta temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stranger Things tiene casi la mitad de la filmación de su última temporada. Para celebrar este hito, Netflix compartió un video detrás de cámaras que adelanta lo que está por venir y presenta nuevas caras en la serie de los hermanos Duffer.

En este nuevo material se puede ver algunos de los lugares más icónicos de la serie, como Castle Byers y la Escuela Secundaria de Hawkins. Todo el elenco original regresa y da sus impresiones sobre el final de este viaje.

"Empecé cuando tenía 10 años. ¡Ahora tengo 20! Esto es increíble", dijo Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven. Por su parte, Sadie Sink, que da vida a Max, señaló: "Estamos disfrutando cada momento".

Nuevas incorporaciones al elenco de Stranger Things

La nueva temporada de Stranger Things también contará con la incorporación de Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Brooks en roles misteriosos, aunque el video sugiere varias pistas sobre sus personajes.

Otra de las sorpresas es la confirmación de Frank Darabont como director para esta temporada. Él es conocido por su trabajo en películas como The Shawshank Redemption y The Green Mile, además de ser el primer director de la serie The Walking Dead.

El video del detrás de cámaras no revela mucho sobre la trama, pues los spoilers se mantienen estrictamente bajo siete llaves. Sin embargo, los fanáticos podrán encontrar pistas en cada plano.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things?

Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial de la quinta temporada de Stranger Things. Según el calendario de filmación compartido por Maya Hawke en abril, se espera que los últimos episodios concluyan entre septiembre y diciembre de este año, dependiendo de cualquier retraso.

Esto sugiere que los episodios, que requerirán meses de postproducción, probablemente se estrenen en 2025.

