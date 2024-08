‘House of the Dragon’: ¿cuándo y dónde ver el capítulo final de su segunda temporada?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

House of the Dragon, la serie precuela de la icónica Games of Thrones, estrenará el capítulo final de su segunda temporada este domingo 4 de agosto con su octavo capítulo donde seguirá la trama del conflicto entre las familias Targaryen y Hightower por el Trono de Hierro.

En un adelanto, compartido en la cuenta oficial de Max, se conoció que House of the Dragon pondrá punto final a su segunda parte luego de su estreno el último 16 de junio con la inclusión de nuevos personajes y tramas inéditas de la saga.

“Los dragones bailan y los hombres como polvo bajo sus pies”, se escucha en la voz en off de la promoción anunciando el último capítulo con un desenlace lleno de drama, acción, guerra, gritos y sobre todo dragones.

Es así como, luego de la muerte del rey Viserys Targaryen en el final de la primera temporada, la segunda parte de la historia de House of the Dragon evidenció una grieta inevitable en la dinastía dragón, dando pie a una lucha para obtener el reino. A continuación, revisaremos dónde, cuándo y qué hora puedes disfrutar de este esperado episodio.

¿Cuándo y dónde se estrena House of The Dragon 4x08?

El octavo episodio de House of The Dragon llegará bajo el servicio de streaming a través de la plataforma de Max. La historia, basada en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin, estará disponible desde este domingo 4 de agosto a las 8:00 p. m. (hora peruana).

'House of the Dragon' estrenó su segunda temporada el último domingo 16 de junio en Max. | Fuente: Instagram (La casa del dragón HBO)

¿A qué hora se estrena House of The Dragon 4x08 en directo en Sudamérica?

Los horarios de estreno de House of The Dragon en Max se mantendrá en toda Sudamérica desde las 8 p. m. hasta las 10 p. m. Revisa los horarios de todos los países.

Colombia: 8:00 p. m.



Ecuador: 8:00 p. m.



Venezuela: 9:00 p. m.



Chile: 10:00 p. m.



Argentina: 10:00 p. m.



Perú: 8:00 p. m.



Bolivia: 9:00 p. m.



Paraguay: 10:00 p. m.



Uruguay: 10:00 p. m.

¿A qué hora se estrena House of The Dragon 4x08 en directo en México y Estados Unidos?

House of The Dragon se estrenará en Max en distintos horarios. En México, por ejemplo, la serie se estrenará a las 7.00 p. m. Por otro lado, en Estados Unidos el capítulo estará disponible desde las 8.00 p. m.

¿A qué hora se estrena House of The Dragon 4x08 en directo en Europa?

House of The Dragon también estrenará el último episodio de su segunda temporada en Europa donde diversos países podrán ver la serie solo entrando a la plataforma de Max. A continuación, revisamos los horarios.

España: 3:00 a. m.



Inglaterra: 3:00 a. m.



Francia: 3:00 a. m.



Alemania: 3:00 a. m.



Italia: 3:00 a. m.



Hungría: 3:00 a. m.



Rumania: 4:00 a. m.



Bielorrusia: 4:00 a. m.



Ucrania: 4:00 a. m.



Rusia: 4:00 a. m.

'House of the Dragon' desató la 'Danza de los Dragones' en su segunda temporada. | Fuente: Instagram (La casa del dragón HBO)

¿Cómo ver MAX online para seguir House of The Dragon?

Todos los episodios de House of The Dragon son transmitidos en exclusivo en Max. Dicha plataforma digital no solo cuenta con todas las temporadas, sino que también trasmite los capítulos en directo en todo el mundo.

Para ver la serie en Max necesitas primero tener una suscripción activa y registrarte para ingresar a la plataforma. Además, deberás usar un dispositivo que sea compatible con la transmisión de la plataforma como celulares, tabletas, televisores, dispositivos de transmisión y computadoras.

Asimismo, debes tener una buena conexión a internet y asegurarte que esté estable. Una vez que cumplas con los requisitos puedes abrir la aplicación de Prime Video en la web o en una suscripción por streaming. Después se debe: iniciar sesión, buscar la opción ‘House of The Dragon’, seleccionar la serie, elegir la segunda temporada y poner play al último episodio.



¿Quiénes conforman el elenco principal de House of The Dragon?

El reparto de House of The Dragon está conformado por Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Bethany Antonia (Baela Targaryen).

Por otro lado, Simon Russell Beale, Tom Taylor, Clinton Liberty, Kieran Bew, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim son los nuevos integrantes del spin-off de Game of Thrones.

