Alerta por la salud de Joe Biden: Esto dicen los médicos sobre su estado

El exmandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, fue examinado por médicos especialistas tras el hallazgo de un “pequeño nódulo” en la próstata.

Mediante un comunicado hecho por el portavoz de Biden, este nódulo fue encontrado durante la realización de un examen médico rutinario, lo cual requirió de una evaluación extra. Según el diario The New York Times, el ex presidente acudió a esta evaluación el pasado viernes realizado en un hospital de Filadelfia.

Debido a la aparición de este nódulo, Biden será sometido a nuevas pruebas necesarias para determinar si es benigno o apunta hacia la posibilidad de una cáncer a la próstata.

Joe Biden y las intervenciones médicas que tuvo

El expresidente fue sometido a algunos procedimientos médicos. Incluso antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, le extirparon varias lesiones cutáneas las cuales no tenían indicios de melanoma.

Para febrero del 2023, fue sometido a una intervención en el pecho para abordar una complicación médica de carácter cancerígeno del cual salió exitoso. El entonces médico de la Casa Blanca le aseguró que ya no necesitaría de un tratamiento adicional.

A inicios del 2024, luego de pasar por un examen físico, su médico de cabecera le dio el alta para poder continuar el cargo, siendo así que continuó hasta el fin de su mandato presidencial en enero del 2025.