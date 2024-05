Un Alien fue visto en Las Vegas por pareja de mexicanos y experto lo confirmó: “No podemos negarlo”

Un especialista analizó el caso y llegó a la conclusión de que sí era un extraterrestre. “Están ahí”, señaló.

Estados Unidos es un país que siempre registra acontecimientos paranormales. Ahora, sucedió en Las Vegas, en donde unos mexicanos han afirmado que vieron un alien en el jardín de su casa, al mismo estilo del grupo Trama.

En la información que comparte New York Post, el una familia de inmigrantes mexicanos afirman que vieron a un Alien. En su momento, se comunicaron muy asustados al 911 y brindaron su testimonio asegurando haber visto a estos extraterrestres.

“Estaba en el patio trasero con mi hermano, era media noche y escuché algo caer, vi una gran luz que cayó del cielo, cuando intenté mirar al objeto todo estaba borroso, el área del patio, y escuché miles de pasos al mi alrededor”, señaló Ángel, uno de los chicos que vieron esta especie.

Para analizar el caso llamaron a Scott Roder, quien es considerado como un experto en temas de criminalidad. Llegó a ciertas conclusiones, ya que se tomó algunos meses para analizar fotograma por fotograma.

Crédito del video: Youtube | @NewsNation

Crédito del video: Youtube | @Ángel las vegas

Scott Roder fue el encargado de analizar las imágenes y de afirmar que un alien real. | Fuente: Extraterrestrial Reality Podcast

"Es una cabeza... con humo a su alrededor", a lo que Roder llamó "una especie de dispositivo de camuflaje. Apliqué los mismos principios que aplicaría a cualquier tipo de investigación de homicidio”, sostuvo para el referido medio.

Luego, aseguró que se podría tratar de una especie extraterrestre. "En este momento en particular, con lo que hemos visto aquí, es prueba de un par de cosas. Que estas entidades… son reales. Están ahí. Esto no es falso. Esto no es un fraude”, agregó.

Estas imágenes se registraron en abril del 2023. | Fuente: Extraterrestrial Reality Podcast