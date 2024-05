Seguro Social USA: estas son las razones por las que no recibirías el cheque de pago en mayo

Las pensiones del Seguro Social pueden variar de acuerdo a las características de cada beneficiario.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) se encarga de enviar pagos mensuales a ciudadanos jubilados y con alguna discapacidad que les impida trabajar. Sin embargo, no todas las personas de este programa social van a recibir un pago en mayo.

Existen casos en los que la SSA deja de enviar pagos si detecta que las personas pierden la elegibilidad. Hay muchas variables que pueden influir y en esta nota te lo contamos.

Motivos por los que no recibirás el pago del Seguro Social

La situación más común para no percibir este beneficio se da cuando una persona no podía trabajar por padecer una discapacidad momentánea. Al momento de recuperarse de la discapacidad, el ciudadano no será elegible automáticamente para el Seguro Social. Si esto sucede en abril, para mayo ya no se recibirá ningún pago.

Otro motivo para no recibir el pago sucede cuando el beneficiario es encarcelado: se suspenden los beneficios por 30 días y, si la persona continúa presa, la suspensión de los pagos será determinado por la SSA.

En el caso de los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) los beneficios se suspenderán durante el tiempo que esté preso. Pero el cónyuge e hijos pueden recibir los cheques mientras su familiar esté en prisión.

¿Qué hacer si recibo un pago del Seguro Social que no me corresponde?

Si por algún motivo una persona recibe el cheque de pago y no es elegible para el bono, la SSA indica que se debe devolver el dinero, sino se iniciarán descuentos a los siguientes pagos.