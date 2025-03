Aranceles de Donald Trump: Últimas noticias y reacciones sobre las medidas comerciales de EE.UU. hoy, 13 de marzo de 2025

Hace 11 minutos

Trump dice que no va a ceder "en absoluto" en la guerra arancelaria

"No me voy a doblegar en absoluto", dijo Trump este jueves 13 desde el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.



El mandatario, quien aseguró que EE.UU. había sido "estafado durante años", detalló que no daría marcha atrás en el gravamen impuesto sobre "el aluminio, el acero o los coches".