California: Popular restaurante anuncia su cierre definitivo y clientes quedan sorprendidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la ciudad de Oakland, California, se encuentra ubicado un emblemático restaurante de comida del Medio Oriente llamado ‘Pomella’. Fue fundado por la chef Mica Talmor durante la pandemia y que también fue considerado como un centro de encuentro para los ciudadanos.

A través de la cuenta de Instagram del restaurante, Talmor anunció el cierre de Pomella el próximo 26 de mayo. Esta noticia se debe a que el restaurante no ha podido sostenerse económicamente, lo que no les permite continuar con el funcionamento del establecimiento. Según la agencia de noticias Oaklandside, los clientes consideran a este establecimiento no solo como un restaurante, sino como un “tercer espacio” para estrechar vínculos.

Las tristes reacciones del público

En el local se reunían grupos de zumba, comunidades judíos e israelíes, tejedoras, activistas sociales y vecinas de todas las edad. Este restaurante fue escenario de diversas actividades tales como festivales, reuniones políticas con los candidatos locales y de séderes. Una de las líderes del grupo de baile, Andreina Febres, usaba el patio del local por cuatro años. Comentaba que la chef creó una “comunidad pura” en donde todos podían asistir y pasar un buen rato.

La gerente general del restaurante, Liz Cohen, expresó entre lágrimas que la experiencia vivida en Pomella no se podrá repetir tan fácilmente. “No me imagino ir a otro lugar con personas diferentes cada día; se han convertido en una parte tan importante de mi vida y celebramos tantas cosas juntos, como cumpleaños e incluso momentos tristes, como el fallecimiento de seres queridos. Es algo que nunca había vivido”, admitió. Esta noticia también impacta a los comensales, quienes aseguran que la experiencia no solo era lo que comían, si no el cariño y calidez con el que los recibían.

En un último de agradecimiento hacia su equipo de trabajo, Talmor está tratando de recaudar fondos para poder darles a sus empleados un bono en efectivo antes de irse.