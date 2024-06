Florida: esta es la clínica de bajo costo para inmigrantes indocumentados o residentes sin seguro en Miami

Los inmigrantes latinos en Estados Unidos son el grupo humano con mayor personas sin seguro médico.

El último estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) detalla que 27.6 millones de estadounidenses no cuentan con seguro médico, número que representa un 8,4% del total de la población americana. Asimismo, el índice de asegurados ha disminuido en años, comparado con las y 33.2 millones de personas en el país en 2021.

El estudio también señala que los inmigrantes latinos son el mayor grupo humano sin seguro médico: 1 de cada 4 adultos de entre 18 y 64 años carecen de seguro médico, un porcentaje mayor al de los afroamericanos (13,3%) y los adultos blancos no hispanos (7,4%).

En ese contexto, la mexicana Yéssica González decidió fundar DrGoodPrice, clínica para ayudar a las comunidades más vulnerables en Estados Unidos. El establecimiento se ubica en la ciudad de Miami, Florida, y espera abrir más sucursales para que los inmigrantes latinos tengan acceso a un servicio de calidad.

Ayuda a comunidades vulnerables

En la clínica se ofrecen servicios médicos de atención primaria que incluyen consultas, diagnósticos y prescripciones. Además, la iniciativa no depende directamente de los seguros médicos, de manera que los servicios son baratos. Por ejemplo, los análisis de sangre y de orina cuestan U$D 10 y un electrocardiograma U$D 20.

Otro beneficio de DrGoodPrice para las personas de bajos recursos es que los medicamentos que se administran son genéricos. Unas tabletas de una marca de medicamento pueden costar U$D 100, pero la opción genérica solo U$D 8.

Salvaguardar la identidad de las personas indocumentadas

DrGoodPrice no solo ayuda a las personas sin cobertura de seguro, también protege a los ciudadanos indocumentados: no es necesario una identificación para tomar prestados los servicios médicos y no se reporta a las autoridades estatales sobre el número de indocumentados que atienden porque no reciben fondos públicos.

Cabe resaltar que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó la ley SB-1718 que obligaba a los proveedores de salud a informar regularmente sobre el número de pacientes sin papeles que atienden.

Si se desea separar una cita, se puede llamar al +1 305-456-5846 o acercarte a 441 NW 12th Ave, Miami, FL 33128.

Créditos: YouTube | @univisionnoticias