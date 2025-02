Conmoción en EE.UU.: Fundadora de la ONG Help Me Live USA se pierde en una playa de Tailandia mientras paseaba en jet ski

Nina Ng, enfermera y fundadora de la ONG Help Me Live USA, fue reportada como desaparecida cerca de la playa Patong tras ser vista por última vez en el agua sin su chaleco salvavidas.

Nina Ng, una turista estadounidense de 37 años, desapareció el jueves mientras realizaba un paseo en jet ski cerca de la playa Patong, en Tailandia, según informaron medios locales.

Ng, quien también es enfermera y fundadora de la organización humanitaria Help Me Live USA, no regresó a tiempo al punto de alquiler, lo que alertó a los operadores del servicio.

El momento en que una turista de USA se perdió en una playa de Tailandia

Saranuwat Nasok, el encargado del alquiler del jet ski, declaró que encontró la moto acuática estacionada a menos de un kilómetro de la costa con las pertenencias y el chaleco salvavidas de Ng aún a bordo. Un testigo afirmó haberla visto quitándose el chaleco antes de saltar al agua.

Equipos de rescate locales iniciaron una intensa búsqueda con apoyo de la embajada de Estados Unidos en Bangkok. Hasta el momento, no se han encontrado rastros de la mujer.

Ng, nacida en Nueva York y de ascendencia china, ha trabajado en zonas de conflicto como Gaza, Ucrania e Irak. Su ONG, fundada en 2023, se dedica a brindar asistencia humanitaria en comunidades vulnerables.

Las autoridades continúan las labores de búsqueda, mientras familiares y colegas de Ng esperan novedades sobre su paradero.