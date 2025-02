EE.UU.: Por estos motivos pueden prohibirte usar el sistema de autopago en Costco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Costco se ha consolidado como una de las principales tiendas minoristas en Estados Unidos, destacándose por ofrecer precios accesibles que benefician a familias y comunidades. Su modelo de negocio ha sido clave para ayudar a muchos consumidores a adquirir productos de calidad a precios competitivos. Además, la variedad de productos y la posibilidad de realizar compras al por mayor permiten a las personas ahorrar significativamente en sus compras. Sin embargo, es importante recordar que como en cualquier comercio, se deben respetar las normas establecidas para asegurar una experiencia de compra fluida y satisfactoria para todos. A lo largo del tiempo, Costco ha trabajado arduamente para simplificar algunos procesos, permitiendo a los clientes acceder de manera más eficiente a lo que necesitan, todo mientras mantiene altos estándares de calidad y servicio al cliente.

Costco refuerza su política sobre el uso compartido de membresías

Si alguna vez consideraste usar la tarjeta de otra persona para hacer compras en Costco, es mejor que lo pienses bien antes de intentarlo. En las cajas de autoservicio, siempre te pedirán mostrar tu tarjeta de membresía, y esta es estrictamente para el titular. Aunque puedes llevar hasta dos invitados, ellos no podrán realizar compras si no tienen su propia membresía. Si pensabas aprovechar tu tarjeta para beneficiar a un amigo, es importante recordar que solo el titular tiene acceso a todos los beneficios de la membresía, según las normas de Costco. No seguir estas reglas podría llevarte a perder la membresía.

Este asunto ha sido tema de discusión en foros como Reddit, donde uno de los usuarios relató que estuvo a punto de ser expulsado por intentar comprar junto a su amigo, quien no tenía membresía. A lo largo de los años, Costco ha comenzado a ser más estricto con el uso compartido de tarjetas. Aunque antes era un tema menor, ahora están tomando medidas más firmes, lo que podría llevar a que, en el futuro, solo el titular tenga acceso a la tienda.

Video: Youtube | CNBC