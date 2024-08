Cupones de alimentos en USA: ¿Los inmigrantes sin ciudadanía pueden reclamar el beneficio?

El objetivo de este programa es que las familias de Estados Unidos tengan una alimentación balanceada, que cumpla con todos los requerimientos nutricionales.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos permite que los ciudadanos, incluyendo inmigrantes, puedan recibir cada mes cupones para la compra de alimentos.

Este plan de ayuda está destinado a familias con bajos ingresos y contribuye a que las personas puedan incluir dentro de su dieta productos como frutas, verduras, carne, pescado, pan, insumos lácteos y bebidas sin alcohol.

No está autorizada la compra de vitaminas, suplementos, bebidas alcohólicas, tabaco, alimentos preparados calientes o comidas en restaurantes. Existen algunas excepciones para el último punto, como es el caso de personas mayores o quienes presenten alguna discapacidad.

En fechas determinadas de cada mes, se realizan los pagos para alimentos a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (ETB, por sus siglas en inglés). Con esta se puede adquirir alimentos en tiendas y proveedores determinados.

¿Quiénes pueden reclamar los cupones de alimentos en EE.UU.?

Las personas que no cuentan con ciudadanía norteamericana, pero residen legalmente en el país sí pueden reclamar los cupones de alimentos, según informó el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Aquellos que no tienen documentos no pueden acogerse al programa.

Es importante mencionar que todos los niños menores de 18 años pueden pedir los vales de alimentos de manera independiente. Además, otro grupo de personas elegibles para el programa son quienes tienen condición de asilados, víctimas de trata, inmigrantes cubanos y haitianos, y los que tienen deportación suspendida.

De igual modo, pueden solicitarlo los inmigrantes especiales iraquíes y afganos, indios americanos que nacieron en el extranjero o miembros de las tribus Hmong o Laosianas de las Tierras Altas. Los ciudadanos de los Pactos de Libre Asociación de los Estados Federados de Micronesia, la Repúblicas de las Islas Marshall y la República de Palau también están incluidos.