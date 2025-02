Estados Unidos: Conoce los factores por los que ICE está liberando a variados inmigrantes detenidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado su política migratoria con redadas a gran escala en todo el país. Sin embargo, a pesar del incremento de arrestos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha liberado a muchos inmigrantes en lugar de deportarlos, generando sorpresa y debate en la opinión pública.

El incremento en detenciones ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para manejar la crisis migratoria. Aunque el gobierno ha asegurado que se busca reforzar la seguridad nacional, la liberación de cientos de inmigrantes ha generado dudas sobre la viabilidad de las deportaciones masivas prometidas por el presidente.

Las razones detrás de la liberación de inmigrantes

1. La sobrecarga en los centros de ICE

Uno de los principales factores detrás de la liberación de inmigrantes es la falta de espacio en los centros de detención. Según NBC News, la gran cantidad de redadas ha provocado que las instalaciones operen a su máxima capacidad, forzando a ICE a tomar medidas alternativas.

Para aliviar la crisis, la agencia ha recurrido al programa Alternativas a la Detención (ATD), que permite monitorear a los inmigrantes mediante dispositivos electrónicos como tobilleras con GPS y registros telefónicos. Aunque esta estrategia ha sido utilizada durante más de una década, su implementación masiva actual ha reavivado el debate sobre la efectividad del control migratorio.

2. La intervención de los tribunales federales

Otro motivo que ha obligado a ICE a liberar a ciertos inmigrantes es la intervención de los tribunales federales. Existen casos en los que los países de origen de los detenidos se niegan a recibirlos, lo que impide su deportación inmediata.

De acuerdo con las normativas estadounidenses, la detención indefinida no es legal si no hay una posibilidad real de deportación. Ante esta situación, las autoridades se han visto obligadas a liberar a los inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública y que cumplen con ciertos requisitos de monitoreo.

El monitoreo de los liberados bajo ICE

Para evitar que los inmigrantes liberados eludan su proceso judicial, ICE ha implementado un estricto sistema de control. Además del uso de tobilleras electrónicas, los liberados deben cumplir con reportes periódicos y supervisión telefónica constante.

Si bien esta estrategia busca garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias, algunos defensores de los derechos de los inmigrantes han cuestionado la equidad del proceso, señalando que muchas de estas personas enfrentan incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. La administración Trump insiste en que estas medidas no significan un debilitamiento de su política migratoria, sino una respuesta operativa ante la realidad del sistema penitenciario federal.

Con la creciente presión sobre ICE y la incertidumbre sobre el futuro de la política migratoria de Trump, la situación sigue evolucionando. Mientras tanto, miles de inmigrantes continúan enfrentando procesos judiciales inciertos en un sistema que busca equilibrar la seguridad con el cumplimiento de los derechos humanos.

