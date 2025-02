Polémica en USA: Estadounidense exige ayuda a ICE para que arresten a inmigrantes “criminales” en Walmart

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un video en redes sociales se ha popularizado en Estados Unidos, debido a que muestra a un ciudadano estadounidense pidiendo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que intervenga en un Walmart de Richmond. En la grabación, compartida en TikTok, el hombre asegura que en el establecimiento hay migrantes indocumentados "criminales".

En el clip, el sujeto aparece con una gorra que lleva la frase “Make America Great Again” (MAGA), popularizada durante la campaña de Donald Trump. “Deben venir a detener a estos criminales ilegales que están aquí en Walmart. Los hemos estado esperando para que vengan por ellos”, dijo el hombre que está dispuesto a colaborar con las autoridades federales.

Preocupación entre las comunidades inmigrantes

En el video, el ciudadano no solo solicita la intervención de ICE, sino que también utiliza un lenguaje ofensivo para referirse a los migrantes. “Los señalaré a todos, vengan a buscar a estos malditos”, menciona el hombre en un tono alterado. Estas declaraciones han sido objeto de críticas por parte de usuarios en redes sociales.

La publicación del video se da en un contexto durante el cual las comunidades inmigrantes tienen miedo incluso de salir a las calles. Tal y como reportó The New York Times, en una iglesia de Charlotte, Carolina del Norte, un tercio de los feligreses habituales no asistieron. “La histeria está fuera de control”, aseguró Patrick García, director ejecutivo de Embrace All Latino Voices.

Mientras tanto, en Park Plaza, una peluquería de Los Ángeles, durante la tarde, únicamente había un cliente, cuando lo normal es que la mayoría o la totalidad de las diez sillas con que cuenta el local estén ocupadas.

Créditos: TikTok| @carlos_eduardo_espina