USA: El insólito premio que ofrece Trump para quienes donen un millón de dólares a su cena de gala

Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos en una ceremonia formal el próximo lunes 20 de enero de 2025 y para celebrarlo ofrecerá una cena de gala, además de un gran baile, para los que ha comenzado a recaudar donaciones para concretarlos.

Al igual que durante su campaña política para regresar a la Casa Blanca, Trump está pidiendo donaciones a sus partidarios y prometió un insólito premio para aquellos que estén en posibilidades de aportar un millón de dólares para la ceremonia de investidura presidencial.

Premio al que done más

Trump ha hecho un llamado a sus partidarios para que continúen con las donaciones luego de su triunfo en la boletas, pero esta vez para cubrir los gastos que surgirán de los eventos que se tienen preparados para su investidura presidencial entre los que se encuentran un desfile, una cena de gala y un baile.

De acuerdo con The New York Times, Trump está ofreciendo un paquete de Beneficios del Comité Inaugural de Trump-Vance en el que incluye una “cena elegante e íntima” con él y su esposa Melania Trump para quien done un millón de dólares de los dos millones de dólares que se esperan recaudar. El evento se realizará una noche antes de que el republicano asuma la presidencia.

Además de la cena con Trump y Melania, los millonarios donantes también tendrán acceso a ocho eventos exclusivos ligados a la ceremonia de investidura del presidente que se realizarán entre el 17 y 20 de enero.

