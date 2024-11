Ciudadanía americana: Los errores más frecuentes por los que Uscis podría rechazar una solicitud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Obtener la ciudadanía americana es uno de los procesos más complejos que podría afrontar un inmigrante que radica en Estados Unidos. No solo se deben presentar una serie de requisitos, sino también debe realizarse en un determinado tiempo para poder reclamar el estatus.

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, siglas en inglés), los usuarios pueden cometer algunos errores, los cuales podrían manchar el proceso. Por eso, hay que revisar minuciosamente todos los documentos y seguir las normas que existen en esta institución.

Crédito del video: Youtube | @Abogado de Inmigración Jorge Rivera

Los errores más frecuentes que Uscis observa para pedir ciudadanía americana

Errores en el Formulario N-400: Es el documento más importante, en donde debe estar expresado todos los datos del usuarios, respuestas claras, direcciones actualizadas y firmas sin errores.

No cumplir con los requisitos: Haber vivido cinco años como residente permanente o residir al menos tres años en el estado donde se generó la solicitud.

No pasar la prueba de inglés y civismo: Son pruebas de lectura, escritura y comprensión oral, así como preguntas claves sobre el país. No cumplir con los requisitos de buen carácter moral: Presentar una mala conducta, no respetar las normas de tránsito, etc.

No proporcionar los documentos de respaldo requeridos:

Copia de tu tarjeta de residencia permanente

Documentos de matrimonio o divorcio, si corresponde.

Prueba de cambios en tu nombre, si has cambiado tu nombre legalmente.

No cumplir con los pagos, no informar sobre cambios de direcciones.