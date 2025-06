Agentes de la CBP retuvieron un "bolso vacío para dama" en USA: No podían creer lo había dentro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Estados Unidos, no todo lo que parece inofensivo lo es, especialmente cuando se trata de paquetes que llegan desde el extranjero. Aunque algunos envíos pueden lucir inocentes a simple vista, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) están entrenados para detectar lo que muchos pasarían por alto. Y en uno de sus operativos más recientes, una simple etiqueta en un paquete fue suficiente para encender las alarmas.

El paquete en cuestión, que llegó desde Emiratos Árabes Unidos y estaba destinado a una dirección en Pittsburgh, parecía contener algo trivial según su descripción. Sin embargo, el contenido real sorprendió a los oficiales y terminó desencadenando una investigación mucho más grande. Este caso no solo expone los métodos cada vez más creativos que se usan para el contrabando, sino también el rol clave que desempeña la CBP para proteger a los consumidores y al comercio legítimo.

CBP retuvo un "bolso vacío para dama" en EE.UU.: ¿Por qué?

En Estados Unidos, los esfuerzos para frenar el ingreso de productos falsificados siguen intensificándose, y el último operativo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es una muestra clara de ello. En el puerto de Pittsburgh, los agentes incautaron un paquete sospechoso que, según el documento de envío, contenía un simple “bolso de mano vacío para dama”. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando encontraron dentro 13 relojes Rolex falsificados y 12 gafas de sol de lujo con marcas reconocidas como Gucci, Chanel y Burberry, con un valor estimado, de haber sido genuinos, de más de medio millón de dólares.

El paquete, proveniente de Emiratos Árabes Unidos y destinado a una dirección en Pittsburgh, fue detenido por el CBP el 27 de abril. Al abrirlo, los oficiales descubrieron modelos específicos de Rolex como el Oyster Perpetual Datejust y el Cosmograph Daytona, además de lentes que aparentaban ser de diseñadores de renombre. Las sospechas se confirmaron tras enviar evidencia al Centro de Excelencia y Experiencia en Productos de Consumo, cuyos expertos, junto a los titulares de las marcas, determinaron que los artículos eran falsificaciones sujetas a incautación inmediata.

El director interino del puerto de CBP en Pittsburgh, James Hindes, advirtió que este tipo de productos representa un doble riesgo para los consumidores. “Podrían pagar precios casi auténticos por imitaciones que no tienen garantía, y que, en caso de necesitar reparación, no tienen ningún respaldo”, afirmó. Además, la agencia alertó que el tráfico de falsificaciones afecta no solo a marcas legítimas, sino también a la economía nacional y a la seguridad de los consumidores, ya que muchos de estos productos no pasan controles de calidad.

Durante el año fiscal 2024, el CBP realizó más de 32 000 incautaciones de productos falsos, cuyo valor total —si hubieran sido originales— superaría los 5 400 millones de dólares. La mayoría de estos artículos provienen de China y Hong Kong, que siguen siendo los principales países de origen de la piratería global. Según el informe, los relojes, joyas y bolsos/carteras encabezan la lista de productos más incautados por infringir derechos de propiedad intelectual. Para los inmigrantes y compradores en general, es una señal clara de que es mejor verificar bien antes de comprar.