EE.UU. demanda a Walmart por cuentas de pago "ilegales" para conductores de entrega

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra Walmart y Branch Messenger, acusándolos de explotar a más de un millón de conductores de reparto que participan en el programa Spark Driver de Walmart.

Según la CFPB, desde 2021 Walmart y Branch crearon cuentas de depósito para los conductores sin su consentimiento y obligaron su uso para recibir pagos, amenazando con el despido si no cumplían.

Estas cuentas supuestamente impusieron retrasos y generaron más de U$D 10 millones en "cargos abusivos" cuando los conductores intentaban transferir fondos a otras cuentas. La CFPB también afirma que las empresas engañaron a los conductores sobre cuándo podrían acceder a sus ingresos.

El director de la CFPB, Rohit Chopra, declaró que Walmart "hizo promesas falsas, abrió cuentas ilegalmente y se aprovechó" de los conductores, violando los derechos de los trabajadores. Walmart niega rotundamente las acusaciones, acusando a la CFPB de apresurar su investigación y presentar un caso sesgado. De manera similar, Branch disputa las afirmaciones, calificándolas de legal y fácticamente erróneas, y argumenta que la CFPB está excediendo su autoridad en la aplicación de la ley.

Video: YouTube | 2Day With Tim

La demanda también acusa a Branch de múltiples violaciones, incluyendo no investigar errores, no proporcionar divulgaciones, no mantener registros y no cumplir con las solicitudes de detención de pagos. Asimismo, se acusa a la empresa de exigir ilegalmente a los trabajadores que renuncien a sus derechos legales.

Más detalles sobre la demanda contra Walmart USA

Este caso forma parte de un esfuerzo más amplio de la CFPB para abordar la mala gestión financiera que afecta a consumidores y trabajadores. Recientemente, la CFPB demandó a Comerica Bank por manejar incorrectamente programas de beneficios federales y presentó quejas contra grandes bancos como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, así como contra la red de pagos Zelle. La agencia alega que estas entidades no abordaron adecuadamente las quejas por fraude, lo que resultó en pérdidas de clientes superiores a U$D 870 millones de dólares desde 2017.

Las acciones de la CFPB destacan su compromiso de responsabilizar a las corporaciones por prácticas que perjudican a consumidores y trabajadores, mientras la agencia continúa supervisando la mala conducta financiera en diversos sectores.