EE.UU. promulga la ley "Take It Down Act" para combatir imágenes manipuladas sin consentimiento

El presidente Donald Trump firmó la ley "Take It Down Act", destinada a combatir la difusión de imágenes manipuladas digitalmente sin el consentimiento de las personas involucradas. Esta legislación responde al creciente uso de tecnologías como la inteligencia artificial para crear contenidos falsos que pueden dañar la reputación y privacidad de los individuos.

La ley establece que las plataformas digitales deben eliminar, en un plazo de 48 horas, cualquier contenido manipulado denunciado por las víctimas. Además, impone sanciones a quienes creen y difundan este tipo de material sin autorización. La iniciativa recibió apoyo bipartidista en el Congreso y fue respaldada por la primera dama Melania Trump, quien ha abogado por la protección de los derechos digitales.

Reacciones y desafíos

La ley "Take It Down Act" representa un paso significativo en la defensa de la privacidad en la era digital. Al establecer responsabilidades claras para las plataformas y sanciones para los infractores, se busca disuadir la creación y difusión de contenidos manipulados que puedan afectar la integridad de las personas.

Si bien la ley ha sido bien recibida por muchos sectores, algunos expertos en derechos digitales expresan preocupación sobre su implementación y el equilibrio entre la protección de la privacidad y la libertad de expresión. Se espera que las autoridades trabajen en conjunto con las plataformas para garantizar una aplicación efectiva y justa de la normativa.