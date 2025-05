Puerto de entrada a EE.UU. estará cerrado en junio: CBP anunció esta medida por obras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Viajar entre Estados Unidos y Canadá es algo común para miles de personas cada día, ya sea por trabajo, turismo o para visitar a seres queridos. Sin embargo, hay momentos en los que la infraestructura necesita mantenimiento, y eso puede afectar temporalmente el paso en ciertas rutas fronterizas. Por eso, siempre es importante estar informado sobre los cambios que puedan influir en tus planes, sobre todo cuando se trata de cruces internacionales.

Recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dio a conocer que uno de los puertos de entrada al país sufrirá una interrupción temporal debido a trabajos de construcción. Aunque el cierre no será permanente ni demasiado prolongado, sí tendrá un impacto directo en los viajeros que dependen de este cruce en particular. Dicho esto, aquí te contamos todos los detalles que debes saber para no verte perjudicado.

Este puerto de entrada a EE.UU. estará cerrado en junio

Si tienes pensado cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos por el puerto de entrada Van Buren en junio, toma nota: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció que este cruce estará cerrado temporalmente. En su página web, la agencia explicó que el cierre se debe a obras en la carretera del lado canadiense, específicamente en la calle du Pont, en St. Leonard, Nuevo Brunswick. Esta medida afectará a quienes viajan en vehículo y comenzará a partir del 9 de junio, a las 6:00 a.m. (hora local).

Durante este periodo, no se permitirá el acceso vehicular ni desde ni hacia Canadá a través del puerto de entrada Van Buren. Por lo tanto, si planeas viajar en esas fechas, será importante que busques rutas alternativas. La CBP sugiere a los conductores planificar con anticipación para evitar inconvenientes, ya que se espera una mayor demanda en otros cruces cercanos mientras dure el cierre. El objetivo de estas obras es mejorar la infraestructura de la zona para ofrecer mayor seguridad y eficiencia en el futuro.

Ahora bien, si pensabas cruzar caminando o solo tienes una consulta que hacer, no te preocupes. El puerto de entrada seguirá funcionando con normalidad para los peatones y atenderá al público como suele hacerlo de costumbre. Esto significa que las oficinas no cerrarán del todo, y los servicios básicos seguirán disponibles mientras se ejecutan las mejoras en la carretera. Esta decisión, según las autoridadeds, busca reducir el impacto total del cierre y mantener cierta continuidad en las operaciones fronterizas.

Por fortuna, este cierre no durará mucho tiempo. Según la CBP, el acceso vehicular se restablecerá el 11 de junio, a las 10:00 p.m., una vez concluidas las obras. Sin embargo, hay un detalle importante: aunque el paso para autos particulares se reabrirá en esa fecha, los camiones comerciales deberán esperar entre tres y cinco días más antes de poder cruzar nuevamente. La agencia agradeció la comprensión del público y reafirmó su compromiso con la seguridad y eficiencia de los cruces fronterizos.