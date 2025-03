EE.UU.: Trump revoca medida que facilitaba despidos masivos de empleados federales en periodo de prueba

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Donald Trump revocó una medida que ordenaba a las agencias federales despedir a empleados en período de prueba, luego de que un juez federal determinara que la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) no tenía la autoridad para tomar decisiones sobre contrataciones y despidos en otras agencias. La modificación, sin embargo, no contempla la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados.

El fallo, emitido por el juez de distrito William Alsup en San Francisco, consideró que la OPM había excedido sus facultades al ordenar despidos masivos en distintas agencias gubernamentales. Ante ello, la administración Trump ajustó su directriz para aclarar que la decisión final sobre despidos en períodos de prueba recae exclusivamente en cada agencia.

Las agencias conservan el control sobre despidos

El memorando revisado por la administración Trump eliminó la obligación de reportar a la OPM la lista de empleados en período de prueba y agregó una declaración que aclara que dicha oficina no impone medidas específicas sobre el personal. No obstante, no ordena la reincorporación de los trabajadores despedidos.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés), que representa a 800 000 funcionarios, exigió que todas las agencias anulen de inmediato los despidos que califica de ilegales y reincorporen a los afectados. Everett Kelley, presidente del sindicato, se pronunció en favor de la restitución de los empleados perjudicados por la orden original.

El impacto del fallo judicial

El dictamen judicial sostiene que la OPM no tiene facultades para intervenir en la contratación o despido de trabajadores en otras agencias, ya que su competencia se limita a su propio personal. "La Oficina de Gestión de Personal no tiene autoridad alguna en virtud de ningún estatuto en la historia del universo para contratar y despedir empleados de otra agencia", sentenció el juez Alsup.

En respuesta al fallo, la Fundación Nacional de Ciencias confirmó que ya había reincorporado a 86 empleados despedidos, con pago retroactivo, alineándose con la decisión judicial. Sin embargo, miles de trabajadores en período de prueba aún esperan una solución.

La próxima audiencia del caso está programada para el 13 de marzo, donde se definirá si se adoptarán nuevas medidas para los empleados afectados.

Créditos vídeo: YouTube | @NegociosTV.