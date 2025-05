El cierre de Rustic Crust sacude New Hampshire: ¿Qué pasará con la planta y los empleos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La reconocida empresa estadounidense Rustic Crust, especializada en pizzas artesanales horneadas a leña, anunció el cierre definitivo de su planta en Pittsfield, New Hampshire, tras acogerse al Capítulo 11 de bancarrota. La decisión sorprendió a la comunidad local y generó inquietud entre sus empleados, quienes fueron notificados mediante una carta del cese inmediato de operaciones.

El cierre, ocurrido en agosto de 2024, dejó sin empleo a decenas de trabajadores y significó la pérdida de una de las fuentes laborales más importantes de la zona. La compañía argumentó que factores económicos y del mercado hicieron insostenible continuar con la producción.

Brad Sterl, fundador de Rustic Crust, expresó su desconcierto ante la medida. “Fue algo inesperado. Confío en que podamos encontrar una vía para ayudar a nuestros trabajadores a volver a emplearse”, declaró a medios locales.

Con la planta en subasta, el futuro de la marca queda en suspenso, marcando un duro golpe para la industria alimentaria regional.

Subastan planta de Rustic Crust tras fallido rescate financiero

Rustic Crust, conocida por sus pizzas artesanales al horno de leña, enfrenta un momento crítico tras no concretarse su rescate financiero. La falta de apoyo de prestamistas como Walden Mutual Bank y PMC Global, Inc. impidió que dos grupos de capital privado tomaran el control de la compañía, lo que derivó en una orden judicial para subastar su planta en Pittsfield, New Hampshire.

La subasta inició el 22 de mayo de 2025, con una oferta base de 1.375 millones de dólares bajo el esquema “stalking horse”, destinado a proteger el valor mínimo de los activos. La venta incluyó únicamente las instalaciones, sin marcas registradas ni propiedad intelectual.

La fábrica, inaugurada en 2014, cuenta con 28 mil pies cuadrados y equipos de última tecnología. En su momento, Rustic Crust abastecía a cadenas como Whole Foods, Publix y Market Basket.

Sin acuerdo financiero a la vista y con la producción detenida, el futuro de la marca es incierto. El cierre también representa un duro golpe para Pittsfield, donde la empresa era un pilar del empleo local.