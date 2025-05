El nuevo papa León XIV se opuso a las políticas de Trump sobre inmigración: Sus publicaciones salen a la luz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antes de ser elegido como líder de la Iglesia católica este 8 de mayo, el ahora papa León XIV, anteriormente cardenal Robert Francis Prevost de Chicago, ya había manifestado en redes sociales su rechazo a las posturas migratorias del presidente Donald Trump y del actual vicepresidente JD Vance. En varias publicaciones en la plataforma X, Prevost compartió artículos y mensajes que cuestionaban directamente sus enfoques hacia la inmigración, así como el uso de enseñanzas religiosas para justificar deportaciones masivas.

Una de sus publicaciones más destacadas fue del 3 de febrero de 2025, donde enlazó un artículo del National Catholic Reporter titulado "JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others". En esa línea, también retuiteó críticas dirigidas a la respuesta de Trump y del presidente salvadoreño Nayib Bukele ante la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García, residente en Maryland.

Una postura crítica desde antes del papado

Prevost, quien ha sido activo en redes sociales desde 2011 tanto en inglés como en español, evitó publicar en 2024, pero antes había compartido cientos de mensajes. Entre ellos, en 2015 compartió un artículo de opinión del Washington Post titulado "Cardinal Dolan: Why Donald Trump’s anti-immigrant rhetoric is so problematic". Estas publicaciones revelan una postura crítica y constante contra políticas migratorias que, según él y otros líderes religiosos, atentan contra la dignidad humana, de acuerdo a US Today.

La elección de un papa estadounidense ha sido histórica, y no ha pasado desapercibido en el ámbito político. Mientras la Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre las críticas previas del pontífice, Vance sí reaccionó desde su cuenta de X: “¡Felicidades a León XIV, el primer Papa estadounidense, por su elección! Estoy seguro de que millones de católicos y cristianos rezarán por su liderazgo. ¡Que Dios lo bendiga!”