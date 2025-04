El portavoz latino de LinkedIn en EE.UU. revela qué habilidades buscan hoy los empleadores y cómo conseguir un buen empleo

El mundo del trabajo está cambiando y las empresas buscan algo más que un buen CV. Esto es lo que dijo Francisco Tobón.

En entrevista con Telemundo, Francisco Tobón, portavoz latino de LinkedIn en Estados Unidos, reveló las habilidades que están en alta demanda en 2025. La inteligencia artificial generativa se posiciona como la habilidad número uno, seguida de la resolución de conflictos y la aptitud.

Pero no te preocupes si no eres un experto en tecnología. Tobón nos recuerda que la clave está en la presencia digital. Un perfil de LinkedIn actualizado y un buen networking son esenciales para destacar en el mercado laboral.

¿Cómo conseguir un buen trabajo este 2025 a través de Linkedin?

"Apalancarte el networking es muy importante. Las personas que te rodean, tus familia, tus amigos, excolegas, esas son personas que te quieren ver salir adelante, que te quieran apoyar. También les recomiendo utilizar una mentalidad de crecimiento. Siempre aprender, a adquirir nuevas habilidades, estudiar, tomar cursos", afirmó.

Para los hispanos, la bilingüidad es una ventaja que no se puede dejar de lado. Es importante saber contar tu historia personal, tus logros y el impacto que has tenido en las empresas donde has trabajado.

"Uno tiene que saber explicar qué es lo que has hecho, qué impacto has tenido en las compañías donde has trabajado y comunicarlo de una manera bastante ágil. Además, uno tiene que practicar cómo responder, cómo entrevistar", reveló.

Recuerda que el mundo está en constante cambio, por lo que es fundamental mantener una mentalidad de crecimiento y estar dispuesto a aprender nuevas habilidades.