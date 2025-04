¿No renovaste tu 'Green Card' a tiempo? Estas son las consecuencias de dejar expirar tu Tarjeta Verde en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si tienes la residencia permanente en Estados Unidos, sabes que tu 'Green Card' no es solo una tarjeta: es el documento que te permite vivir, trabajar y viajar con tranquilidad en el país. No obstante, dejar que se venza y no renovarla a tiempo puede abrir la puerta a más de un dolor de cabeza para ti.

Además de posibles sanciones legales, una 'Green Card' vencida puede impedirte salir del país, renovar tu empleo o acceder a servicios que requieren una prueba de tu estatus. Por ello, llevar un control de su vigencia y hacer la renovación con anticipación es una de las mejores formas de proteger tu residencia.

Consecuencias de no renovar tu 'Green Card' antes de expirar

A continuación, te enumeramos algunas de las principales consecuencias que podrías padecer en caso de no haber renovado tu Tarjeta de Residencia Permanente ('Green Card') a tiempo. Toma nota:

Dificultades para demostrar tu estatus legal: Tener una 'Green Card' vencida puede volverse un dolor de cabeza cuando necesites demostrar que eres residente permanente. Ya sea ante tu empleador, en una oficina del gobierno o con agentes migratorios, una tarjeta caducada simplemente no sirve como prueba válida de tu estatus legal. Problemas para trabajar legalmente: La mayoría de los empleadores deben verificar que estás autorizado para trabajar en Estados Unidos, y para ello suelen pedir una 'Green Card' vigente. Si no la tienes al día, podrías perder una oferta de trabajo, tener problemas con tu empleador actual o incluso enfrentar una suspensión mientras resuelves la renovación. Obstáculos para viajar fuera del país: Si tienes pensado salir del país, asegúrate de que tu 'Green Card' esté vigente. De lo contrario, las aerolíneas podrían negarte el abordaje y, peor aún, podrías enfrentar complicaciones al intentar volver a Estados Unidos. No arriesgues tu regreso por un detalle que puedes prevenir. Dificultades para renovar licencias o recibir beneficios: Desde renovar tu licencia de conducir hasta aplicar a beneficios como el Seguro Social, muchos procesos requieren que presentes una 'Green Card' válida. Si está vencida, podrías ver tus trámites detenidos o rechazados, lo que afecta tu vida diaria. Riesgo en procesos migratorios futuros: ¿Quieres aplicar a la ciudadanía o traer a un familiar? Una 'Green Card' caducada puede frenar estos pasos. En muchos casos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) no continuará con tu solicitud hasta que hayas renovado la tarjeta, lo que significa más demoras y papeleo.