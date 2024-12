El rolex de Keanu Reeves robado en Los Ángeles reaparece: una historia digna de John Wick

Autoridades chilenas tres relojes, incluido un exclusivo Rolex Submariner grabado, robado de la casa del actor en 2023. La trama recuerda al icónico personaje de Reeves en su saga de acción.

La Policía de Chile anunció la recuperación de tres relojes de lujo pertenecientes al actor Keanu Reeves, entre ellos un Rolex Submariner valorado en 9,000 dólares. Los relojes, robados de la casa de Reeves en Los Ángeles a finales de 2023, fueron encontrados durante un operativo contra robos en Santiago, donde también se incautaron joyas y otros artículos de valor.

Una historia digna de la saga John Wick

El Rolex en cuestión lleva una inscripción personalizada con las palabras: "2021, JW4, thank you, The John Wick Five". Este detalle se relaciona con el hábito de Reeves de obsequiar Rolex a su equipo de especialistas como agradecimiento, como lo hizo tras el rodaje de John Wick: Chapter 4 en 2021.

Curiosamente, la saga de John Wick comienza con un robo en la casa del protagonista, un hecho que ahora parece haber cobrado vida en el mundo real.

Las autoridades chilenas han arrestado a un joven de 21 años en conexión con el caso. Gracias a la colaboración con funcionarios estadounidenses, pudieron vincular los relojes al robo en la casa del actor.

Keanu Reeves ha sido víctima de robos en su residencia en varias ocasiones, incluyendo dos invasiones en tres días en 2014. Hasta el momento, el actor no ha emitido comentarios sobre este reciente hallazgo.