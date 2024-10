Elecciones en USA 2024: ¿Cuál es la mayor preocupación de los votantes latinos en Nevada?

A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Karris se alistan para desplegar sus mejores estrategias en zonas claves como el estado de Nevada.

Nevada es uno de los estados de USA con mayor proporción de votantes latinos con un 22%. Debido a ello, es uno de los lugares claves para los candidatos presidenciales, Kamala Harris y Donald Trump, quienes se disputarán el mandato en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

"No sé si voy a votar, yo nunca he votado porque creo que no hay alguien que valga la pena. Me parece que todos los políticos ofrecen lo mismo, de diferente manera y con diferente diálogo, pero todos son lo mismo", narró Alexandra, una residente de Las Vegas, nacida en California y de padres mexicanos, a EFE.

En 2020, el presidente Joe Biden superó a Trump entre los votantes latinos en Nevada por 26 puntos porcentuales. Sin embargo, este año, un estudio de Blair Search Partners, publicado en agosto, reveló que Harris solo lidera por 23 puntos de los votantes latinos en este estado.

Latinos en Nevada: ¿Cuál es su mayor preocupación?

Noticias Telemundo y Radio Ambulante visitaron el Broadacres Marketplace, un mercado ubicado en el norte de Las Vegas, la zona con más latinos en la ciudad, donde la gran mayoría coincidió que su principal preocupación es la economía. Marta Fabiola Vázquez, por ejemplo, es una comerciante que inició vendiendo ropa y accesorios en el mercado hace más de 10 años.

Luego, abrió su primer puesto de comida, Mr. Papas, y comenzó a vender platos típicos y productos originales de Guadalajara, de donde es oriunda. Hoy tiene siete puestos de comida en total.

¿Cómo lo logró? "Tengo muchos hijos: los pusimos a trabajar a todos y cada uno tiene un negocio. Estamos toda la familia; trabaja mi papá, mi sobrina", relató Vázquez.

Sin embargo, Vázquez es solo una de la cuarta parte de la población latina en Nevada que, según una reciente encuesta del New York Times, indicó que la economía es su mayor preocupación.

Tras la pandemia, este fue el estado más afectado, ya que registró la peor tasa de desempleo del país (casi el 31%) y más de 12,000 personas murieron. Por eso, hoy el reto es lidiar con el costo de vida. "La gente no gasta como antes, los precios están altísimos, es muy poco lo que viene a gastar", lamentó.

