En qué ciudades de Florida Central se ha emitido toque de queda por el Huracán Milton

Muchas personas en Florida han tenido que evacuar de sus hogares por la llegada del Huracán Milton, que es de categoría 5.

El huracán Milton, de categoría 4, está a punto de tocar tierra en la costa oeste de Florida con vientos sostenidos de hasta 145 mph, y las autoridades han emitido toques de queda en varios condados. Volusia, Osceola y Flagler han establecido restricciones para mantener a los residentes seguros mientras la tormenta se aproxima a Estados Unidos.

Toque de queda en Florida: horarios y ciudades que deben acatar

En Volusia, el toque de queda será de 8 p.m. del miércoles 9 de octubre hasta las 8 a.m. del jueves 10. Osceola, que incluye a Kissimmee y St. Cloud, iniciará su toque de queda a la misma hora, pero se extenderá hasta las 10 a.m. Flagler tendrá restricciones desde las 7 p.m. hasta las 7:30 a.m., comenzando el miércoles y repitiéndose diariamente hasta que las condiciones mejoren.

Las autoridades instan a los residentes a permanecer en sus refugios antes de que las bandas de lluvia iniciales del huracán lleguen a la zona. Los vehículos de emergencia dejarán de operar cuando los vientos superen las 45 mph, y solo reanudarán su funcionamiento cuando los vientos disminuyan.

Con condiciones peligrosas previstas después de la tormenta, se advierte sobre inundaciones, árboles caídos y cables eléctricos dañados. El tiempo para evacuar se está agotando rápidamente.