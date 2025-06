EE.UU.: Todos los bancos cerrados este 19 de junio por Juneteenth

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En ciertos días del año, la rutina en Estados Unidos da un giro inesperado y muchas actividades cotidianas se ven afectadas. Una de esas fechas se acerca rápidamente y, si no estás al tanto, podrías encontrarte con las puertas cerradas de tu banco justo cuando más lo necesitas.

Además de las entidades financieras, otras oficinas, servicios y comercios también ajustarán su funcionamiento. Por eso, es importante estar preparado, adelantar gestiones y conocer qué alternativas hay mientras el país toma una pausa para conmemorar una fecha muy especial.



Los bancos en EE.UU. estarán cerrados este día de junio

Este jueves 19 de junio no será un día cualquiera en Estados Unidos. Muchos servicios y oficinas cerrarán sus puertas porque se celebra el Juneteenth, una fecha histórica que recuerda el fin de la esclavitud en el país. Esta conmemoración, también conocida como el Día de la Emancipación, honra un momento clave ocurrido en 1865, cuando los últimos esclavizados en Texas supieron que eran libres, dos años después de la Proclamación de Emancipación.

Entre los servicios que no estarán disponibles se encuentran los principales bancos del país. Instituciones como Wells Fargo, Bank of America, Chase, Capital One y Truist cerrarán por completo. Si necesitas hacer algún trámite bancario, lo mejor es adelantarlo. De todas formas, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos y las plataformas digitales para hacer pagos o consultas.

Además de los bancos, hay otros servicios que también harán una pausa ese día. El correo no llegará, ya que el Servicio Postal (USPS) suspenderá las entregas. En el caso de FedEx y UPS, solo tendrán operaciones limitadas. También se detendrán los servicios de recolección de basura, reciclaje y compostaje en muchas ciudades del país, así que vale la pena prever qué hacer con los residuos del hogar.

Por último, ten en cuenta que otras oficinas como el Seguro Social, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y los tribunales tampoco atenderán al público. Incluso la Bolsa de Valores cerrará durante todo el día, y en lugares como Nueva York, las bibliotecas públicas no abrirán. Si tenías planes para ese día, es mejor revisarlos, ya que Juneteenth no solo es una celebración histórica, sino también un feriado oficial que afecta el ritmo cotidiano del país.