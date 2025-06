Tarjeta roja: La herramienta legal gratuita que protege a inmigrantes en redadas en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Frente a las recientes redadas migratorias en Estados Unidos, expertos en derechos civiles aconsejan a migrantes portar siempre la tarjeta roja, un recurso gratuito que protege sus derechos constitucionales ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Aunque no es una identificación oficial, esta tarjeta ofrece instrucciones claras en inglés y español sobre cómo actuar durante una intervención.

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) desarrolló esta guía rápida, que incluye derechos esenciales como negarse a permitir el ingreso sin orden judicial y el derecho a permanecer en silencio hasta contar con asesoría legal.

Durante visitas domiciliarias, se recomienda no abrir la puerta y deslizar la tarjeta roja bajo esta si no presentan una orden válida, garantizando la inviolabilidad del hogar. Además, la tarjeta señala que el portador no responderá preguntas sin abogado presente, protegiendo así sus derechos y evitando posibles deportaciones.

La tarjeta roja: un recurso clave para migrantes ante encuentros con autoridades

La tarjeta roja se ha convertido en una herramienta esencial para migrantes en Estados Unidos, especialmente durante redadas o encuentros inesperados con agentes migratorios.

Aunque no reemplaza documentos oficiales, este recurso legal ayuda a proteger los derechos constitucionales de las personas en situaciones vulnerables, evitando detenciones injustificadas.

Organizaciones de derechos humanos resaltan que la información es fundamental para defenderse, y esta tarjeta explica de forma sencilla cómo actuar frente a autoridades, promoviendo el respeto a las garantías individuales.

Obtener la tarjeta roja es gratuito y seguro, ya sea descargándola en PDF desde el sitio oficial del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) o solicitando una copia física sin costo.

Se recomienda no adquirirla a través de terceros para evitar fraudes. Para mantenerla en buen estado, es aconsejable plastificarla y portar varias copias, compartiéndolas también con familiares y vecinos en situación migratoria similar.