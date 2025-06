EE.UU.: Viajeros que porten esta cantidad de dinero en efectivo serán investigados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si vas a entrar o salir de Estados Unidos con mucho dinero en efectivo, es importante saber que podrías meterte en un gran problema si no lo declaras. A partir de 2025, el gobierno federal decidió aplicar controles más estrictos en todos los aeropuertos internacionales del país. Ahora, si llevas una cantidad alta de dinero sin avisar, los agentes pueden quitártelo en el acto.

Esta medida aplica para todos: ciudadanos, residentes permanentes e incluso turistas que vienen de visita. El objetivo es evitar delitos como el lavado de dinero o el financiamiento de actividades ilegales. Por eso, si llevas más de lo permitido en efectivo, lo mejor es decirlo desde el principio. Así evitarás sorpresas desagradables y podrás continuar tu viaje sin complicaciones.

Viajeros que porten esta cantidad de dinero serán investigados

Viajar con dinero en efectivo no es un delito en Estados Unidos, pero hay reglas claras que todos deben conocer. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recuerda que cualquiera que entre o salga del país con más de U$D 10 000 debe declararlo. Esta medida aplica absolutamente para todos. El objetivo no es quitarte el dinero, sino asegurar transparencia y prevenir delitos financieros.

Para cumplir con la norma, es necesario completar el Formulario FinCEN 105, el cual puede llenarse en línea antes del vuelo, impreso en papel, o directamente en el aeropuerto ante un agente del CBP. No se trata de un trámite complicado, pero sí es clave hacerlo si llevas una suma igual o mayor a U$D 10 000. Declarar no tiene consecuencias negativas, pero no hacerlo puede costarte mucho más.

Y es que si no declaras el efectivo, el CBP tiene la autoridad para confiscarlo en el momento, sin necesidad de una orden judicial. Esto se debe a que los aeropuertos son considerados puntos fronterizos, donde las leyes permiten una fiscalización mucho más estricta. No importa si todo ese dinero es legal o si lo ahorraste con esfuerzo; si no lo informas correctamente, podrías perderlo de inmediato.

Además, las autoridades tienen varias formas de detectar grandes cantidades de efectivo. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) puede usar escáneres de rayos X y perros entrenados que reconocen rastros mínimos de sustancias que suelen encontrarse en los billetes. Por eso, si estás planeando un viaje con una suma considerable, lo más seguro y sensato es declarar tu dinero.