Estados Unidos: abuela hispana llamó a 911 para pedir ayuda y terminó detenida por un error

Los oficiales de la Policía le dijeron que tenía una orden de deportación, pero luego se descubrió que era un error.

Guadalupe Perdomo, una abuela que reside en Houston, Texas, se vio envuelta en una situación aterradora cuando su auto se incendió en medio de una autopista. Al llamar al 911 para pedir ayuda, la policía la detuvo, alegando que tenía una orden de deportación en su contra. Perdomo, quien se encuentra en proceso de obtener una visa, se sintió aterrorizada.

"Yo pedí ayuda y en ese momento lo que fueron fueron fue a ponerme esposas", relató Perdomo a Univisión Noticias. "Ellos me aseguraron que había una orden de deportación en mi contra".

El erro que cometió la Policía de USA con una abuela hispana

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que la orden de deportación era inválida. Tras comprobar el error, la policía le quitó las esposas y la dejó ir.

El caso de Perdomo ha generado preocupación entre expertos legales, quienes temen que la nueva administración esté cometiendo arrestos erróneos de inmigrantes con autorización temporal para estar en el país.

"No sé si es que no han actualizado todos los sistemas o es que no hay un buen conocimiento de lo que significa una orden de deportación", comentó un experto.

Guadalupe regresó a casa con sus nietos, pero el incidente la dejó con miedo y desconfianza. "Uno ya no tiene la confianza de que si le pasa algo se le puncha un carro o le pega otra persona, ya no hay confianza de llamar al 911", dijo Perdomo.