Estados Unidos: Así funcionan los servicios legales gratuitos para niños inmigrantes

El gobierno de Donald Trump restableció el programa de servicios legales para niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos después de la presión de grupos civiles tras su cancelación esta semana, informó el 21 de febrero el Acacia Center for Justice.



La organización precisó en un comunicado que ha recibido una autorización gubernamental para reanudar de inmediato su labor brindando representación legal y acceso a la justicia a estos menores. Por lo menos 26 000 niños inmigrantes, incluidos algunos demasiado pequeños para leer o hablar, habrían sido afectados con la medida.

Ayuda legal a niños inmigrantes en USA

En Estados Unidos, los niños inmigrantes no acompañados o en procesos de deportación pueden acceder a servicios legales gratuitos a través de diversas organizaciones y programas gubernamentales. Estas iniciativas buscan garantizar que los menores tengan representación legal y conozcan sus derechos ante la corte de inmigración.

Programas como el Legal Orientation Program for Custodians (LOPC) y organizaciones sin fines de lucro, como Kids in Need of Defense (KIND) y la American Bar Association, ofrecen asistencia legal, orientación y defensa en tribunales. Los abogados ayudan a los niños a solicitar asilo, protección bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o la residencia legal permanente si cumplen con los requisitos.

El acceso a estos servicios es fundamental para evitar que los menores enfrenten procesos migratorios sin representación, reduciendo el riesgo de deportaciones injustas y asegurando su bienestar en EE.UU.

