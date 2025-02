EE.UU.: El desgarrador mensaje de una madre inmigrante a su hijo ante el miedo de ser deportada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las redadas migratorias en Estados Unidos han sembrado el miedo en miles de familias inmigrantes. La posibilidad de una deportación es una preocupación diaria para Eva, una madre indocumentada que vive en El Bronx, Nueva York. Ante la incertidumbre, tuvo una conversación desgarradora con su hijo de siete años: le explicó que, si un día no llegaba a recogerlo del autobús escolar, no debía llorar, pues su tía se encargaría de enviarlo de vuelta a México.

Cada mañana, Eva despide a su hijo sin saber si podrá volver a verlo. La amenaza de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha hecho que las familias indocumentadas tomen precauciones, preparando planes de emergencia en caso de ser detenidos.

Las redadas y su impacto en los niños

El miedo a la deportación no solo afecta a los adultos, sino también a los niños que viven en hogares indocumentados. La hija mayor de Eva, de 16 años, ha manifestado su temor de ir a la escuela, consciente de que podría regresar a casa y encontrar a su madre ausente. Muchos jóvenes, ante el temor de la separación, han optado por faltar a clases, afectando su rendimiento académico.

Eva trata de calmar a sus hijos, asegurándoles que deben seguir asistiendo a la escuela. Sin embargo, la preocupación es inevitable. "Me preguntan: ‘¿Qué pasa si me agarran, mamá? ¿Qué voy a responder?’ Y yo les digo: ‘No respondas, no hables’", confiesa la madre.

Garantizar la seguridad en las escuelas

Eduardo Antonetti, director de Promoción y Defensa de la Red Internacional de Escuelas Públicas, enfatiza que las instituciones educativas deben seguir siendo espacios seguros para los estudiantes inmigrantes. Asegura que las autoridades escolares, junto con diversas organizaciones comunitarias, trabajan para que los niños no tengan miedo de asistir a clases.

“Aunque el clima actual está marcado por la incertidumbre, pedimos a los padres que mantengan la calma. Las escuelas son uno de los lugares más seguros para los estudiantes”, explicó Antonetti. Además, recomienda que los padres se pongan en contacto con los directores de los colegios para conocer los protocolos de protección en caso de que una familia enfrente una deportación.

Ante esta crisis migratoria, los expertos sugieren a las familias tener una lista actualizada de contactos de emergencia y buscar asesoramiento legal para conocer las opciones disponibles. Mientras tanto, Eva sigue despidiendo a su hijo cada mañana con la incertidumbre de si podrá volver a abrazarlo al final del día.

Créditos vídeo: YouTube | @QueFishTV.